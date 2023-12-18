美股｜2024年十大選股名單　阿里巴巴、Google母企皆上榜

2024年將至，有周刊就今年的個股表現整理出「2024年十大選股名單」，當中有近月被拼多多「追趕」的電商平台阿里巴巴（9988，美：BABA），上榜的亦包括Google母公司Alphabet（美：GOOG）、由「股神」巴菲特主理的巴郡（美：BRK）等。

美周刊：阿里巴巴明年股價或「易升難跌」

美國財經周刊巴隆（Barron's）公布「2024年十大選股名單」，其中阿里巴巴為首隻推介選股。巴隆分析指，阿里巴巴股價在2023年大插18%，市值更連美國電商巨頭亞馬遜（美：AMZN）市值的15%都沒有，其美股的預期市盈率（PE）亦只剩8倍；但阿里期內收入則有10倍成長，盈餘也增五倍，公司亦坐擁充裕現金流。

巴隆表示，加上阿里巴巴的內地核心電商部門、雲端、物流，以及螞蟻金服持股，合計每股價值約130美元，幾乎是目前股價72美元的兩倍，故以現時價位而言，阿里巴巴只要表現不惡化，股價很大機會「易升難跌」。