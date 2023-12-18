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財經
2023-12-18 11:58:00

美股｜2024年十大選股名單　阿里巴巴、Google母企皆上榜

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美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴。

美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴。

2024年將至，有周刊就今年的個股表現整理出「2024年十大選股名單」，當中有近月被拼多多「追趕」的電商平台阿里巴巴（9988，美：BABA），上榜的亦包括Google母公司Alphabet（美：GOOG）、由「股神」巴菲特主理的巴郡（美：BRK）等。

美周刊：阿里巴巴明年股價或「易升難跌」

美國財經周刊巴隆（Barron's）公布「2024年十大選股名單」，其中阿里巴巴為首隻推介選股。巴隆分析指，阿里巴巴股價在2023年大插18%，市值更連美國電商巨頭亞馬遜（美：AMZN）市值的15%都沒有，其美股的預期市盈率（PE）亦只剩8倍；但阿里期內收入則有10倍成長，盈餘也增五倍，公司亦坐擁充裕現金流。

巴隆表示，加上阿里巴巴的內地核心電商部門、雲端、物流，以及螞蟻金服持股，合計每股價值約130美元，幾乎是目前股價72美元的兩倍，故以現時價位而言，阿里巴巴只要表現不惡化，股價很大機會「易升難跌」。

收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖)

巴郡持逾1,500億美元現金

巴隆又提到，「股神」巴菲特旗下巴郡的現金流也是相當強勁，擁有逾1,500億美元現金，相當於公司市值約20%，加上集團盈利也持續增長，今年稅後營業利潤增長近20%，在現金利息收入增加和強大的保險承保推動下，全年更可能衝上400億美元。

巴隆又指出，巴郡股票投資組合在蘋果（美：AAPL）帶領下，預計資金進帳不少，加上巴菲特現年已93歲，儘管巴菲特在公司內處於重要位置，但他已令巴郡在沒有其情況下也能取得成功，連帶目前巴郡估值合理，預期PE有近20倍。

即看巴隆2024年十大選股全名單：

美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖）
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