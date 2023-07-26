美股｜Google母企Alphabet盤後彈高6%　次季收入按年增7%勝預期

Google期內廣告收入扭轉負增長局面

期內，Google廣告收入持續強勁，按業務收入劃分，整體服務總收入662.85億美元，按年增長5.5%，其中Google廣告收入581.43億美元，按年增長3.3%；旗下搜尋引擎收入406.89億美元，增4.8%；YouTube廣告收入76.65億美元，增4.4%；Google Network收入78.5億美元，跌5%；至於雲服務收入80.31億美元，增長28%，超預期的78.7億美元。不過，Google Network收入則跌5.0%至78.5億美元。

Alphabet行政總裁Sundar Pichai表示，季績持續強勁，將繼續領導AI（人工智能）、新一代搜尋引擎的革新，以及改善所有的服務；至於財務總監Ruth Porat則表示，業績反映搜索業務繼續強靭，搜索業務及YouTube收入增長增速及雲業務發展勢頭。

Alphabet現人事變動

公司同時公布，財務總監Ruth Porat將轉任總裁兼投資總監，他會留任原職位，直至Alphabet找到新接班人選。