美股｜Nvidia輝達業績大勝預期　次季收入破紀錄按年升101%

業績公布後，Nvidia輝達盤後股價急飆10%，高見516美元，再創歷史新高，最後全日收報502.15美元，升6.6%。

Nvidia（美：NVDA，輝達）公布業績，該企次季收入錄得破紀錄成績，達135.07億美元，按年升101%，遠超首季的公司指引大勝預期。另外，集團批准額外的250億美元股份回購計劃。

Nvidia輝達盈利急升4.2倍

經調整純利67.4億美元，經調整每股盈利急升4.2倍，至2.7美元；經調整毛利率71.2%，大增25.3個百分點；季股派0.04美元。而數據中心次季表現強勁，收入達到103.2億美元，按年大增171%。其他業務方面，遊戲業務收入24.9億美元，按年增22%；專業圖像業務收入3.79億美元，按年則跌24%，汽車芯片業務收入2.53億美元，增15%。

Nvidia輝達預期第三季收入160億美元，經調整毛利率為72.5%。

Nvidia CEO黃仁勳：企業電腦用途正走向AI

Nvidia輝達創辦人及行政總裁黃仁勳表示，新電腦時代已開始，全球企業電腦，正從普通用途，走向加速計算及生成式人工智能（AI），季度內主要雲服務式宣布大規模使用英偉達的H100芯片AI基礎設施，領先的IT系統企業及軟件服務供應商，均宣布合作，將Nvidia輝達的AI帶到各行業，採用生成式人工智能的競賽已經開始。

黃仁勳續指，今年年內和明年的供應量將大幅增加，該企正盡努力滿足不斷增長的需求。