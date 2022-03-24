美證交會列微博為第6家「預定摘牌名單」企業

美國證交會(SEC)新增把微博(9898)列入《外國公司問責法》(HFCAA)預定摘牌名單，使其成為名單中的第6家公司，有關公司可能面臨被除牌的風險。

SEC要求微博在4月13日前向其提供證據，證明不具備被摘牌的條件，否則將被列入「確定除牌名單」。

至上午10時50分，微博報211.4元，升0.475%。

SEC此前發布首批5家公司列入預定名單，包括百濟神州(6160)、和黃醫藥(013)、再鼎醫藥(9688)、百勝中國(9987)及盛美半導體，這批公司於3月8日被列入「預定摘牌名單」，它們需要於3月29日向SEC提供不具備被摘牌的證據。

中證監：溝通取得積極進展

值得留意的是，和黃醫藥、百濟神洲在香港屬主要上市，而再鼎醫藥、百勝中國乃第二上市股份，若遭美國除牌須更改香港上市形式。

中證監在美國公布首批被列入摘牌風險企業時曾指，「近一段時間，中證監和財政部持續與美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)開展溝通對話，並取得積極進展。我們相信，雙方通過共同努力，一定能夠盡快作出符合兩國法律規定和監管要求的合作安排，共同保護全球投資者合法權益，促進兩國市場健康穩定發展。」

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