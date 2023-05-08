美財長耶倫警告：舉債上限問題應盡快達成協議　勿演變為憲法危機

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）警告說，如果不提高美國的債務上限，聯邦政府將可能會在6月初耗盡資金，屆時可能無法支付工資、福利和其他款項，是無法承受的可怕後果。

談判「不應用槍指着美國人民的腦袋」

然而白宮與共和黨議員在調高舉債上限的議題陷入僵局。上個月，美國眾議院通過了一項提高舉債上限的法案，大致相當於美國年度經濟產出的120%，該法案內容包括共和黨人士希望採取的一系列削減支出與政策優先行動，像是撤回取消學生貸款等等，然而參議院目前由民主黨把持，該法案要通過的機率機乎是微乎其微。但達成協議的時間已所剩不多，因此9日美國總統拜登將與共和黨領導人會面進行協商。

對此，耶倫在接受美國廣播公司（abc）採訪時表示，債務上限談判「不應用槍指着美國人民的腦袋」進行，「這是國會的工作。如果他們不這樣做，我們將面臨一場由我們自己造成的經濟和金融災難」。

而拜登當然希望國會同意無條件提高債務上限。他表示，不會就增加預算問題進行談判，將在問題解決後討論削減預算。

拜登預計9日與共和黨領導人進行協商。圖為本月5日拜登和耶倫會面。（圖／美聯社）