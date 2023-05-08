美財長耶倫警告：舉債上限問題應盡快達成協議　勿演變為憲法危機

記者彭巧蓁／綜合報道
美國財政部長耶倫（Janet Yellen）警告說，如果不提高美國的債務上限，聯邦政府將可能會在6月初耗盡資金，屆時可能無法支付工資、福利和其他款項，是無法承受的可怕後果。
談判「不應用槍指着美國人民的腦袋」
然而白宮與共和黨議員在調高舉債上限的議題陷入僵局。上個月，美國眾議院通過了一項提高舉債上限的法案，大致相當於美國年度經濟產出的120%，該法案內容包括共和黨人士希望採取的一系列削減支出與政策優先行動，像是撤回取消學生貸款等等，然而參議院目前由民主黨把持，該法案要通過的機率機乎是微乎其微。但達成協議的時間已所剩不多，因此9日美國總統拜登將與共和黨領導人會面進行協商。
對此，耶倫在接受美國廣播公司（abc）採訪時表示，債務上限談判「不應用槍指着美國人民的腦袋」進行，「這是國會的工作。如果他們不這樣做，我們將面臨一場由我們自己造成的經濟和金融災難」。
而拜登當然希望國會同意無條件提高債務上限。他表示，不會就增加預算問題進行談判，將在問題解決後討論削減預算。
拜登預計9日與共和黨領導人進行協商。圖為本月5日拜登和耶倫會面。（圖／美聯社）
越晚達成協議對經濟影響也大
耶倫警告，若未能就此問題達成跨黨派協議，最後可能導致憲法危機。據悉拜登政府正在考慮憲法是否允許總統在未經國會批准下，動用美國憲法第14條修正案來持續發行新債。但耶倫並不樂見這種情況，「我們不應該發展到需要考慮總統是否可以繼續發債的地步，這將演變成一場憲法危機，調高舉債上限是國會的工作」。
自1960年以來，美國的債務上限已經提高、延長或修改了78次，而且談判往往進行到最後一刻。
耶倫上週在給國會的一封信中表示，越晚達成協議，對經濟產生的負面影響也越大，「從過去的債務上限僵局中了解到，等到最後一刻才暫停或提高債務上限可能會對企業和消費者信心造成嚴重損害，提高納稅人的短期借貸成本，並對美國的信用評級產生負面影響」。
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