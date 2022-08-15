美通脹打擊非必需品消費 唇膏指數再回歸

美國物價攀升令當地居民減少許多不必要開支，包括衣服、電器，甚至取消訂閱Netflix，不過卻無減在美容用品的開支。不過NPD Group的數據指出，美容用品通常被視為一種負擔得起的奢侈品，這類產品成為了美國今年上半年唯一一個銷量增長的非必需品零售類別，該集團追踪的類別包括服裝、科技和玩具，以及專業和美容產品。百貨商店。

NPD的分析員Larissa Jensen稱之為「唇膏指數」（lipstick index）的回歸。唇膏指數這個術語因雅詩蘭黛董事會主席Leonard Lauder提出並聞名，用以解釋在2000年初，唇膏銷情在科網股泡沫爆破時，不跌反升，從而分析消費者可能因為經濟不景氣，減少奢侈品消費，變相「多」了金錢，購買相對便宜的唇膏。不過後來有巿場研究公司認為，唇膏指數的經濟寒暑表作用失效，由「指甲油指數」取而代之。

Jensen指出，隨着消費者信心下降，唇膏銷量攀升。這種增長已經延續到其他美容產品。今年上半年，包括唇膏在內的化妝品銷售額增長20%、護膚品增長12%、香水增長15%、頭髮護理增長28%——而且它們的單位和美元都在增長。

上半年美國唇膏在內的化妝品銷售增長 2成

分析員Olivia Tong表示：「你可能不能出去吃那麼多東西，但你可以買一支唇膏畀自己。」Target今年兩度下調盈利預測，但仍表示，美容產品銷售強勁，自1月以來，Target已經在美容產品類別加入40多個品牌。沃爾瑪（Walmart）亦警告，消費者會繞過服裝等非必需品類別，但卻投資在美容用品類別，並會在數百家商店推出新的美容展示。

除此以外，婚禮和派對數字回升，及更多人越來越多人重回辦公室上班，但仍延續了疫情期間在家使用面膜、頭髮護理和其他美容產品的習慣。