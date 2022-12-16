美零售數據差兼英歐央行加息半厘 道指最多跌950點

英歐央行繼續收水，加上美國零售銷售差，道指急瀉最多950點，為3個月以來最差單日表現。（網上圖片）

美國聯儲局昨日宣布加息半厘後，歐洲央行及英倫銀行一如預期加息半厘，加息幅度有所減少。不過各地央行持續「收水」遏抑通脹，加上美國11月零售銷售數據差過市場預期，加劇市場對經濟衰退的憂慮，美股急挫，道瓊斯工業平均指數最多跌過950點，低見33,016點，其他指數亦跌逾3%。

美國商務部昨天公布，11月零售銷售由10月增長1.3%，轉為下跌0.6%，創11個月最大跌幅，遠差過市場預期，其中扣除汽車和汽油的銷售仍要跌0.2%。13個類別中，9個錄得跌幅，包括電子產品、汽車、傢私和建材，而餐飲是極少數有升幅的零售服務類別之一，上月銷售漲0.9%，連升4個月，反映消費者對整體貨品需求降低。

數據公布後美股應聲下挫，道指全日跌764點或2.25%，收報33,202點，為3個月來最差單日表現；標準普爾500指數跌2.5%，報3,895點；納斯達克指數跌3.2%，報10,810點。歐洲股市全線向下，英、法及德國股市分別挫0.9%、3.1%及3.3%。

英歐央行均表明繼續加息

重磅股中，Netflix股價收市勁挫8.6%，失守300美元，微軟回落3.2%，Meta、Alphabet、蘋果跌幅都超過4%，IBM急瀉5%。零售股捱沽，Target及家得寶（Home Depot）分別挫3.2%和1.8%。

歐洲央行宣布加息0.5厘，符合市場預期。存款工具利率升至2厘，主要再融資利率升至2.5厘。歐洲央行表明，未來將繼續加息壓抑需求，以及對抗通脹預期持續上升，以打擊通脹。

另外，明年3月起資產購買計劃（APP）規模每月將平均縮減150億歐元，直至第2季末。歐元系統將不再將全部到期的證券本金再投資。央行將於明年2月會議上公布具體細節。至於疫情緊急資產購買計劃（PEPP），央行管理委員會打算繼續將到期的本金再投資最少至2024年底。

英國方面，英倫銀行加息幅度縮減至0.5厘，指標利率升至3.5%，是英倫銀行連續9次加息。央行指出，未來或需要繼續加息，以應對國內物價及工資上升造成持續的通脹壓力。聲明指出，勞工市場仍然緊張，有證據表明國內物價及工資帶來的通脹壓力持續，支持央行進一步實行有力的政策回應。