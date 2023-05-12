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財經
2023-05-12 11:10:00

美FDIC向113間銀行徵費救倒閉銀行　將承擔95%拯救銀行開支

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美FDIC向113間銀行徵費救倒閉銀行，將承擔95%拯救銀行開支。(資料圖片)

美國聯邦存款保險公司（FDIC）表示，將向113間美國大型銀行徵收特別費用，以填補存款保險基金，包括拯救矽谷銀行（SVB）在內3間倒閉銀行時，而承擔的約160億美元（折合約1,254億港元）開支。

 

徵費為銀行存款額0.125%

外媒報道，FDIC建議，去年底資產值逾50億美元的銀行，需按照其非受保存款金額水準，支付相當於存款額的0.125%款項作為特別徵費。

據FDIC紀錄顯示，截止至去年底，存款保險基金規模為1,282億美元（折合約1萬億港元）。

美FDIC向113間銀行徵費救倒閉銀行，將承擔95%拯救銀行開支。(資料圖片)

該類銀行將承擔95%拯救銀行成本

儘管建議內指出會涵蓋所有銀行，不過實際是針對資產值超過500億美元的銀行，將影響美國最大型的113間銀行機構，並預料該類銀行將承擔95%的拯救銀行成本。

建議指出，特別徵費將在明年6月開始實施，分開8季收取，但會因應存款保險基金承擔倒閉銀行的成本而作出調整。

「股神」料存戶不會有損失

巴菲特早指表示，美國銀行存戶不需對存入銀行的存款產生恐慌，揚言自己願賭100萬美元，今年不會有納稅人因銀行倒閉而損失存款。

他指，聯邦存款保險公司（FDIC）提供存款保障，由銀行業承擔而不花費政府一分錢，無人因為美國銀行業的存款已蒙受損失

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