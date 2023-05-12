美FDIC向113間銀行徵費救倒閉銀行　將承擔95%拯救銀行開支

美國聯邦存款保險公司（FDIC）表示，將向113間美國大型銀行徵收特別費用，以填補存款保險基金，包括拯救矽谷銀行（SVB）在內3間倒閉銀行時，而承擔的約160億美元（折合約1,254億港元）開支。

徵費為銀行存款額0.125%

外媒報道，FDIC建議，去年底資產值逾50億美元的銀行，需按照其非受保存款金額水準，支付相當於存款額的0.125%款項作為特別徵費。

據FDIC紀錄顯示，截止至去年底，存款保險基金規模為1,282億美元（折合約1萬億港元）。