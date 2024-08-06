羚邦授權巴哈羅影業 於內地製作《小王子》動畫電影

羚邦集團(2230)公布，作為《小王子》大中華地區、日本及東南亞的獨家授權代理，將促成《小王子》全新中文版動畫電影。公司指，面向中法建交下一個60年，集團與the D’AGAY—SAINT EXUPERY ESTATE及上海巴哈羅影業簽訂合同，授權巴哈羅影業在內地設計及製作全新中文版動畫電影《小王子》。

羚邦指，中國著名翻譯家李繼宏為El Pajaro法人代表，亦是《小王子》的編劇及導演，也是《小王子》擁有人聖修伯裡遺產管理委員會唯一推薦中文版《小王子》的翻譯者。並且得到央視動漫集團的支持。巴哈羅影業於今日參加了中央廣播電視總台舉辦的「國漫力量 • 共繪未來：2024總台動漫創新專案發布會」，並於同日宣布中文版動畫電影《小王子》已啟動製作，由《小王子》擁有人聖修伯裡遺產管理委員會的主席Olivier d’Agay擔任顧問。