羚邦授權巴哈羅影業 於內地製作《小王子》動畫電影

羚邦集團(2230)公布，作為《小王子》大中華地區、日本及東南亞的獨家授權代理，將促成《小王子》全新中文版動畫電影。公司指，面向中法建交下一個60年，集團與the D’AGAY—SAINT EXUPERY ESTATE及上海巴哈羅影業簽訂合同，授權巴哈羅影業在內地設計及製作全新中文版動畫電影《小王子》。
羚邦指，中國著名翻譯家李繼宏為El Pajaro法人代表，亦是《小王子》的編劇及導演，也是《小王子》擁有人聖修伯裡遺產管理委員會唯一推薦中文版《小王子》的翻譯者。並且得到央視動漫集團的支持。巴哈羅影業於今日參加了中央廣播電視總台舉辦的「國漫力量 • 共繪未來：2024總台動漫創新專案發布會」，並於同日宣布中文版動畫電影《小王子》已啟動製作，由《小王子》擁有人聖修伯裡遺產管理委員會的主席Olivier d’Agay擔任顧問。
為區內獨家授權代理逾20年
《小王子》是安托萬 · 德 · 聖-埃克蘇佩裡所著並於1943年發表的短篇小說，現為一個世界知名的經典品牌。這本書在全球已賣出超過2億本，有超過571種官方譯本。《小王子》在大中華地區、日本及東南亞已與不同品類的被授權商合作，如出版、服裝、家居用品、生活周邊等。羚邦為《小王子》的獨家授權代理已達20年以上。董事會認為，集團促成《小王子》全新中文版動畫電影，以其知識產權管理的能力推動文化交流，並擴大《小王子》品牌的影響力及集團授權代理業務的收入，鞏固了在建立可持續業務模式方面的優勢，亦有助於擴大品牌授權業務的範圍，符合發展策略計劃。
羚邦集團今日收報0.15元，無升跌，成交額5.3萬元，市值2.99億元。