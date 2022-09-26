翁以登：專注發揮「兩制」特色 「一國」已經很清楚

世界局勢變化，香港的政局亦有明顯轉變，香港美國商會總裁翁以登與傳媒分享對香港發展的看法，他認為，現時「一國」已經很清楚，故應投入精力及注意力在「兩制」及國際化方面，又指出中國並不需要另一個上海，冀香港能維持國際城市特色。近期政界推動「說好香港故事」，他則稱，說好故事不光是宣傳或公關，需要實質行動。

於1997年成為香港總商會創會130年以來首個華人總裁，今年3月又以75歲之齡接任美商會總裁，成為美商會首名華人總裁的翁以登，日前接受本地傳媒訪問。他表示，今次再「出山」，其中一個原因是知道香港正面臨艱難局面，希望透過自己對香港、中國和美國商界及經濟狀況的了解，為企業「在很多石頭之中找路過河」。

翁以登於2018年離港往泰國擔任亞洲理工學院校長。之後，香港在2019年爆發社會事件，2020年《港區國安法》頒布實施，他坦言，香港現在是不同的香港，與2018年他離開的時候不同。他強調，新法律下的「新香港」須注重「兩制」，外商關注在港做生意的機會，香港很重要的特色是國際城市，「兩制」一定要充分發揮。

首名華人先後掌管兩大商會

他認為，香港現時應處理好《港區國安法》的間接影響，政府在溝通及實際措施方面仍有很多工作要做。他引用去年美商會調查顯示，逾8成會員表明《港區國安法》影響企業營運，「若有很多人擔憂，政府是否需要做更多來解釋、減少擔憂？其中一個方法是堅持發展『兩制』，就是最好的例子說明香港的生活不受影響。」