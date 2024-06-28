翠華全年少賺35%港餐廳數減少5間　稱北上消費對餐飲業構成挑戰

翠華控股（1314）公布全年業績，截至今年3月底止，股東應佔盈利3,908.7萬元，全年少賺35.48%，集團解釋，主要由於上一年錄得出售物業的收益8,420萬元；每股盈利2.86仙，派發第二次中期股息2.5仙，去年同期則不派息。集團管理層回顧業務，表示北上消費對本港餐飲業構成挑戰。

截至今年3月底止期內，營業額9.54億元，按年升12.81%；毛利約為7.08億元，按年增長15.1%，主要由於收益佔比增加所致。至於集團於香港包括合營企業的餐廳數目為29間，較去年度減少5間；內地餐廳為36間，減少3間；澳門餐廳則維持於3間；新加坡餐廳則增加1間至4間。

翠華：北上消費對香港餐飲業構成挑戰

集團業務回顧指， 本地業務受恢復通關後香港居民北上消費趨勢影響，對香港餐飲業構成挑戰，令假日在香港消費的人流因此亦被削弱不少，特別在聖誕節、農曆新年及復活節等假期，北上的港人遠遠比來港的旅客較多，集團業務亦被受影響。

展望未來，集團將積極開拓平台及開發新品牌，並探索其他新型業務模式，保持靈活市場應對，務求以多管齊下的方式配合顧客消費模式的轉變。另外，集團將加快進軍海外市場及大灣區速度，加強營銷力度擴展客源，亦將善用與新加坡珍寶的戰略夥伴關係，繼續審慎尋求於新加坡，以及其他東南亞地區發展機會。