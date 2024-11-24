翠華半年淨減3餐廳 攻年輕消費者 上海復旦大學旁開店

翠華控股(1314)周五公布9月底止半年業績，純利按年減少4.8%，至642.3萬元，期內餐廳數目由3月底的72間，減至9月底的69間，淨減3間。集團提及，內地及香港餐飲及零售業的經營環境仍然面臨重重挑戰，業界正經歷深刻的結構性轉型，集團們已實施審慎管理方針，強制全面重新評估我們的策略定位及營運效率，以展現策略上具備應變能力。當中的策略性定位，是以把握新興市場趨勢，尤其是年輕消費者對小型餐廳及簡化餐飲體驗日益殷切的需求。
稱「華仔公仔」吸引年輕人目光
集團指，期間通過精心打造「華仔公仔」，成功吸引了年輕一代消費者的目光；另外，集團將於中國上海復旦大學EMBA大樓旁開設一間翠華餐廳為集團首次涉足大學餐飲市場，並提供了一個獨特的機會，向多元化的學術群眾推介正宗的香港美食，從而提升本集團的品牌知名度及促進飲食文化交流。
中港分別關2店 香港開設1餐廳
另外，翠華將於今年底前在九龍灣的新地點開設「廿一堂」；此外又將在新加坡開設第五間翠華餐廳。目前翠華在本港的品牌包括「翠華」、「廿一堂」、「揚食屋」、「神鳥燒」、「錫蘭」、「堅信號上海生煎皇」及「FromSeedtoWish」等，單計香港，過去半年中港分別關閉2間餐廳，同時於香港開設1間餐廳。
純利少半成 收入挫一成 租金支出升16%
翠華上半年度收入按年少9.8%，至4.48億元，當中香港減6.4%，至2.42億元，內地挫15.3%，至1.96億元。期內員工成本1.53億元，少5.8%；物業租金及相關開支則上升16.5%，至2,906.9萬元，而過去1年集團淨減4餐廳。集團期內每股盈利0.47仙，維持中期息1仙。
集團指，主要挑戰包括本地消費減少、競爭加劇、消費行為出現重大轉變，尤其是跨境及海外消費趨勢不斷增長。至於營運成本，包括食品採購、租金、水電費及人工費用等，持續上漲，進一步加重業界在營運上所面對的複雜性。
翠華上周四收報0.245元，無升跌，市值3.46億元。