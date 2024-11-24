翠華半年淨減3餐廳 攻年輕消費者 上海復旦大學旁開店

翠華控股(1314)周五公布9月底止半年業績，純利按年減少4.8%，至642.3萬元，期內餐廳數目由3月底的72間，減至9月底的69間，淨減3間。集團提及，內地及香港餐飲及零售業的經營環境仍然面臨重重挑戰，業界正經歷深刻的結構性轉型，集團們已實施審慎管理方針，強制全面重新評估我們的策略定位及營運效率，以展現策略上具備應變能力。當中的策略性定位，是以把握新興市場趨勢，尤其是年輕消費者對小型餐廳及簡化餐飲體驗日益殷切的需求。

稱「華仔公仔」吸引年輕人目光

集團指，期間通過精心打造「華仔公仔」，成功吸引了年輕一代消費者的目光；另外，集團將於中國上海復旦大學EMBA大樓旁開設一間翠華餐廳為集團首次涉足大學餐飲市場，並提供了一個獨特的機會，向多元化的學術群眾推介正宗的香港美食，從而提升本集團的品牌知名度及促進飲食文化交流。