翠華進行「品牌重塑」預告回歸中環，中期業績少賺83%。

翠華（1314）日前公布2023年中期業績，公布純利少賺83%；同時又指進行品牌重塑，預期「準備以全新形象回歸香港中環這個黃金地段」，在香港持續發展副線品牌，以迎合年輕人市場和多元化口味的需求。
翠華現報0.191元，跌0.52%。
中期業績少賺83%
翠華業績顯示，股東應佔溢利為674.7萬元，同比跌83.49%，而去年同期純利為4,086.7萬元；每股盈利為0.49仙，派息1仙。至於期內香港客戶收益按年升7%至2.6億元，內地客戶收益升35.9%至2.3億元。
截至9月底，公司目前於香港、內地、澳門及新加坡經營合共73間餐廳，內地有35間，半年內淨減4間；期內共開設2間餐廳並關閉8間餐廳。旗下品牌分別有日式餐廳「廿一堂」、「揚食屋」；中式美食「堅信號上海生煎皇」、「川辣堂」及「錫蘭冰室」等。
翠華計劃回歸中環威靈頓街
翠華未來計劃進行品牌重塑，翠華執行董事兼行政總裁李堃綸表示，翠華未來將會從產品及裝修等方面重塑有逾半個世紀歷史的「翠華」品牌，指集團正密鑼緊鼓為「翠華」品牌進行品牌重塑，準備以全新形象回歸香港中環這個黃金地段，擬重回中環威靈頓街開店。
李堃綸又表示，翠華現時在港積極發展副線品牌，以迎合年輕人市場和多元化口味的需求。 據了解，目前副線品牌約佔品牌收入28%。提及北上消費帶來的餐飲衝擊，李堃綸稱，發展策略也將轉移至粵港澳大灣區，公司預計第四季度在大灣區多開設2間旗艦店。
此外，翠華計劃在保留及改進舊的茶餐廳產品的情況下，推出更多新的產品以滿足客戶需求；並且計劃將運營ESG化，具體會在裝修物料的選擇及推廣使用環保物料的外賣包裝等方面實施。