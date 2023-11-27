翠華進行「品牌重塑」預告回歸中環，中期業績少賺83%。

翠華（1314）日前公布2023年中期業績，公布純利少賺83%；同時又指進行品牌重塑，預期「準備以全新形象回歸香港中環這個黃金地段」，在香港持續發展副線品牌，以迎合年輕人市場和多元化口味的需求。

翠華現報0.191元，跌0.52%。

中期業績少賺83%

翠華業績顯示，股東應佔溢利為674.7萬元，同比跌83.49%，而去年同期純利為4,086.7萬元；每股盈利為0.49仙，派息1仙。至於期內香港客戶收益按年升7%至2.6億元，內地客戶收益升35.9%至2.3億元。

截至9月底，公司目前於香港、內地、澳門及新加坡經營合共73間餐廳，內地有35間，半年內淨減4間；期內共開設2間餐廳並關閉8間餐廳。旗下品牌分別有日式餐廳「廿一堂」、「揚食屋」；中式美食「堅信號上海生煎皇」、「川辣堂」及「錫蘭冰室」等。