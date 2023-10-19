耀才民調｜恒指今年收市價 逾半散戶料萬八點以下

許繹彬(中)表示，在加息環境下，更多客戶轉向以現金認購新股。左為耀才證券研究部總監植耀輝，右為芝商所客席講師譚家康。

耀才證券(1428)公布「第四季港股走勢」民調結果，在港股不論走勢及成交均滯後全球股市，及多隻成分股紛紛創下52周新低，因而令投資者對港股的前景有點氣餒，入市更審慎，調查顯示逾半受訪者料恒生指數今年會在18,000點或以下收市，合共佔比53.6%，料在16,000點或以下收市的比例亦有24.5%，反映悲觀情緒未有減退。至於估計在20,000點水平收市的比例為36.6%，22,000點以上為9.8%。

至於散戶最有興趣投資的產品仍以港股佔多，比例有27.8%，惟美股及日股比例亦貼近，達25.1%，香港期貨及環球期貨則佔15.9%。而最被看好板塊仍為科技股，佔18.5%；第二為能源/電力股，佔15.5%，公股及收息及第三，佔11.8%。調查向8,000名客戶發出問券，按回調計算結果。