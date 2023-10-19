耀才民調｜恒指今年收市價 逾半散戶料萬八點以下

耀才證券(1428)公布「第四季港股走勢」民調結果，在港股不論走勢及成交均滯後全球股市，及多隻成分股紛紛創下52周新低，因而令投資者對港股的前景有點氣餒，入市更審慎，調查顯示逾半受訪者料恒生指數今年會在18,000點或以下收市，合共佔比53.6%，料在16,000點或以下收市的比例亦有24.5%，反映悲觀情緒未有減退。至於估計在20,000點水平收市的比例為36.6%，22,000點以上為9.8%。
至於散戶最有興趣投資的產品仍以港股佔多，比例有27.8%，惟美股及日股比例亦貼近，達25.1%，香港期貨及環球期貨則佔15.9%。而最被看好板塊仍為科技股，佔18.5%；第二為能源/電力股，佔15.5%，公股及收息及第三，佔11.8%。調查向8,000名客戶發出問券，按回調計算結果。
耀才證券｜許繹彬：孖展息升 現金認購新股比例增
另外，港交所(388)的數碼化首次公開招股結算平台FINI落實下月22日啟用，屆時新股定價至上市時間將由5個交易日(T+5)，縮短至2個交易日(T+2)，意味孖展認購新股的利息支出會減少。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，集團一向孖展息較同業低，利潤有限，反而在加息環境下，更多客戶轉向以現金認購新股，比例約為一半一半，以往則孖展認購認過六成。至於港股成交持續低迷，他指眼見「港股唔對路」後，已改變策略從美股及日股等多元化策略入手，「叉燒飯唔好賣，都要試下賣炒飯」，因而集團首9月業績表現仍佳，並認為同業若仍專注港股及本地期貨市場，「就會麻煩啲」。
另外，集團早前舉辦的「估中恒指 贏300萬千足黃金」比賽，競猜恒指2023年8月30日收市價，即1,8482.86點，最終得奬者鍾偉業以0.7點之微，與最終大奬300萬黃金擦身而過，但仍可贏得3萬元黃金「安慰奬」。