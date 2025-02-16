耀才葉茂林：今浪升勢可上望23000至24000點

耀才證券(1428)一連兩日於銅鑼灣的戲院包場邀請超過4,000人觀賞賀歲片《臨時決鬥》。主席葉茂林表示，中美爭拗下不少行業慘淡，惟在特朗普出招及中國反擊下，股市波幅增加，有利證券業。他預計，今年全年大市會在20,000點至25,000點區間上落，「大好就唔會，大跌都唔會」，而今浪升市料未完結，料仍有上升空間，可看23,000點至24,000點。

問及熊貓經濟 稱「唔好講笑嘞」

被問及香港經濟情況，葉茂林指香港應該要發展「金融經濟」，至於「熊貓經濟」則笑言「唔好講笑嘞」。他又預計，商舖寫字樓未跌完，估計仍須1至2年才見底，若特朗普政策引致減息停步並掉頭加息，則「過去幾個月買樓嘅會變負資產」，由於特朗普政策風險未明，因此樓市暫時宜觀望。至於下周的財政預算案，他笑指港府過去幾次都「笠水」，直言財金官員「唔換人都無得救」。