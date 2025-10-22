老鋪黃金折讓配股籌27億　金價上漲備存貨應付旺季

在金價持續高企之際，有「黃金界愛馬仕」之稱的老鋪黃金(6181)公告，計劃配售逾371萬股新H股，佔擴大後公司股份總數2.1%，每股作價732.49元，較昨日(21日)收市價767元折讓4.5%，預期所得款項淨額約27.07億元。受到折讓配股消息影響，老鋪黃金今日(22日)股價應聲下挫，早段一度跌約8%，低見705元，現時報711元，跌約7.3%，成交逾11億元。

老鋪黃金表示，今次配股集資所得約70%，將用於增加存貨儲備；約10%用於拓展及優化門店網絡；約20%補充流動資金及一般企業用途，並今次配售可強化財務實力、優化資本結構，並為存貨及營運資金提供額外支持。

備存貨應對新年等銷售旺季

老鋪黃金解釋，就存貨儲備而言，公司從採購原材料、生產、銷售到收取銷售款項整個周期可能長達數月，在業績持續快速增長的背景下，公司需要提前存貨儲備，以應對聖誕、元旦及春節等銷售旺季。同時，黃金原材料價格持續上漲，進一步推高採購成本。公司擬將配售所得款項用於支持存貨儲備，以滿足持續增長的終端需求。

關於門店網絡發展，公司指出隨著品牌知名度不斷提升，帶動門店客流量增長，計劃優化部分現有門店的位置與面積，並開設新店以更好地服務客戶。相關資金將用於門店拓展與升級，包括租金開支、設計裝修費用、存貨成本以及新店所需的人力資源投入。