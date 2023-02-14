聊天機器人｜北京市發布白皮書：支持打造ChatGPT大模型

北京市經濟和信息化局，正式發布《2022年北京人工智能產業發展白皮書》，表示支持打造ChatGPT大模型。

白皮書內表示，今年北京市將引導企業、高校、科研院所、新型研發機構、開源社區等，圍繞人工智能關鍵核心技術創新協同攻關，持續推動建設具有全球影響力的人工智能創新策源地。同時，支持頭部企業打造對標ChatGPT的大模型，構建開源框架和通用大模型的應用生態，形成人工智能產業發展新突破。

根據白皮書，北京已經形成了全棧式的人工智能產業鏈。北京人工智能領域核心技術人才超4萬人，佔全國的60%；在專利授權數量全球排名前100的機構中，北京總部機構佔30家；內地已有24家企業獲批建設國家新一代人工智能開放創新平台，其中10家企業總部在北京。

白皮書指出，北京人工智能支撐能力也在不斷增強，人工智能算力發展勢頭強勁，比如北京市政務數據開放走在前列，已無條件開放115個市區級單位，公共服務事項指南、財稅金融、城市管理等領域公共數據集15,880個；智源「悟道2.0」智能模型的參數規模達到1.75萬億；百度「文心一言」大模型參數規模達到2,600億。

截至2022年10月，北京擁有人工智能核心企業1,048家，佔內地人工智能核心企業總量的29%。