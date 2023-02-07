聊天機器人｜Google宣布加入AI聊天戰場　推出「Bard」對戰百度Microsoft

繼百度（9888）宣布即將推出名為「文心一言」的聊天機器人後，Google（美：GOOG）在同日亦宣布，將推出名為「Bard」的人工智能聊天機器人。

據外媒報道，Google行政總裁Sundar Pichai在內部報告中，要求所有員工一同參與測試旗下「Bard」人工智能聊天機器人。

他昨日亦發文稱，Bard將要經過嚴謹測試，以確保它能提供高質素、安全的回應予使用者；又指公司將招募開發人員和企業來測試LaMDA模型的API（應用程式使用介面）。