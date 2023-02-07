聊天機器人｜Google宣布加入AI聊天戰場　推出「Bard」對戰百度Microsoft

繼百度（9888）宣布即將推出名為「文心一言」的聊天機器人後，Google（美：GOOG）在同日亦宣布，將推出名為「Bard」的人工智能聊天機器人。
據外媒報道，Google行政總裁Sundar Pichai在內部報告中，要求所有員工一同參與測試旗下「Bard」人工智能聊天機器人。
他昨日亦發文稱，Bard將要經過嚴謹測試，以確保它能提供高質素、安全的回應予使用者；又指公司將招募開發人員和企業來測試LaMDA模型的API（應用程式使用介面）。
5/ Developers can soon try our Generative Language API, initially powered by LaMDA with a range of models to follow. Over time, our goal is to create a set of tools and APIs that will make it easy for others to build more innovative applications with AI.— Sundar Pichai (@sundarpichai) February 6, 2023
百度、Microsoft成最大競爭對手
Google推出新產品之際，競爭同業Microsoft（美：MSFT）及百度亦發出多項公告，表明自家公司正研發聊天機器人。
Microsoft上月指，正對自家有份的OpenAI進行長達多年逾百億美元的投資，還將開放其工具給開發人士進行創建，並且整合到旗下Bing搜尋引擎等服務中。
百度今日亦確認，其類似人工智能聊天機器人的ChatGPT項目，即將於3月完成內部測試，面向公眾開放，目前有關產品正處於推出前的衝刺準備階段。