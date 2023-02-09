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財經
2023-02-09 09:37:08

聊天機器人｜Google股價急挫7%蒸發千億美元 原因係Bard答錯一條問題？

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Google股價急挫7%蒸發千億美元，原因是Bard答錯一條問題。(資料圖片)

Google股價急挫7%蒸發千億美元，原因是Bard答錯一條問題。(資料圖片)

Google母公司Alphabet（美：GOOG）昨（8日）股價急挫超過7%，市值蒸發逾1,000億美元（折合約7,849億港元），原因竟然是Google新發布的「Bard」聯天機器人，在宣傳影片中答錯題目。

答錯「韋伯望遠鏡」問題

Google周一（6日）發布的Bard宣傳影片中，其中被問到如何向9歲小孩解釋美國太空總署（NASA）「韋伯望遠鏡」的最新發現時，Bard的回答是「拍攝了第一張太陽系以外行星的照片」。

可是，答案似乎與事實有所出入。根據NASA所指，第一張太陽系以外行星的照片是由歐洲南方天文台的「甚大望遠鏡」在2004年拍攝。

Google發言人表示，這凸顯嚴格測試的重要性，本周正啟動我們的可信測試計畫，並將把外部的回饋與我們內部的測試結合，以確保Bard的回答符合品質、安全與真實世界資訊基礎的高標準。

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