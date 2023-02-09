聊天機器人｜Google股價急挫7%蒸發千億美元 原因係Bard答錯一條問題？

Google母公司Alphabet（美：GOOG）昨（8日）股價急挫超過7%，市值蒸發逾1,000億美元（折合約7,849億港元），原因竟然是Google新發布的「Bard」聯天機器人，在宣傳影片中答錯題目。
答錯「韋伯望遠鏡」問題
Google周一（6日）發布的Bard宣傳影片中，其中被問到如何向9歲小孩解釋美國太空總署（NASA）「韋伯望遠鏡」的最新發現時，Bard的回答是「拍攝了第一張太陽系以外行星的照片」。
可是，答案似乎與事實有所出入。根據NASA所指，第一張太陽系以外行星的照片是由歐洲南方天文台的「甚大望遠鏡」在2004年拍攝。
AI can help people, businesses and communities unlock their potential. Here’s the latest on how we’re building on our advancements in large language models, including an experimental conversational AI service and new AI-powered features in Search ↓— Google (@Google) February 6, 2023
https://t.co/SnVrLguJen
Google發言人表示，這凸顯嚴格測試的重要性，本周正啟動我們的可信測試計畫，並將把外部的回饋與我們內部的測試結合，以確保Bard的回答符合品質、安全與真實世界資訊基礎的高標準。