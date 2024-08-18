聖安娜母企利亞半年少賺16% 一原因令餅屋逆市大賺

利亞6月底止聖安娜餅屋的中港澳店舖總計148間，較去年底淨減7間，當中香港佔116間，淨減4間。(網上圖片)

利亞零售(831)公布6月底止半年純利1,276.7萬元，按年少16%；收益7.22億元，多2.8%；核心經營溢利錄1,741.9萬元，跌19.5%；毛利3.87億元，多5.8%，毛利率53.7%，升1.6個百分點；每股盈利1.6元，維持2仙中期息。集團表示，純利減少由於眼鏡業務在香港的表現疲弱及新加坡地區的前期投資，不過「企業對企業」的包餅業務錄得強勁增長。

利亞上周五收報0.55元，跌0.01元或1.8%，成交額3.9萬元，市值4.28億元。

餅屋業務核心經營溢利升 86%

利亞期內以聖安娜為主的餅屋業務營業額增加3.1%，至6.49億元，撇除內地的核心經營溢利2,496.4萬元，按年大升86.1%。眼鏡業務計及新收購新加坡業務後，Zoff眼鏡業務營業額維持於7300萬元，核心經營錄虧損395.1萬元，去年同期賺1,152.2萬元。