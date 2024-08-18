聖安娜母企利亞半年少賺16% 一原因令餅屋逆市大賺

利亞零售(831)公布6月底止半年純利1,276.7萬元，按年少16%；收益7.22億元，多2.8%；核心經營溢利錄1,741.9萬元，跌19.5%；毛利3.87億元，多5.8%，毛利率53.7%，升1.6個百分點；每股盈利1.6元，維持2仙中期息。集團表示，純利減少由於眼鏡業務在香港的表現疲弱及新加坡地區的前期投資，不過「企業對企業」的包餅業務錄得強勁增長。
利亞上周五收報0.55元，跌0.01元或1.8%，成交額3.9萬元，市值4.28億元。
餅屋業務核心經營溢利升86%
利亞期內以聖安娜為主的餅屋業務營業額增加3.1%，至6.49億元，撇除內地的核心經營溢利2,496.4萬元，按年大升86.1%。眼鏡業務計及新收購新加坡業務後，Zoff眼鏡業務營業額維持於7300萬元，核心經營錄虧損395.1萬元，去年同期賺1,152.2萬元。
集團6月底止聖安娜餅屋的中港澳店舖總計148間，較去年底淨減7間，當中香港佔116間，淨減4間；Zoff 眼鏡店香港淨增1間，連同新加坡新開5間，合共21間，淨多6間。至於整體店舖總數175間，淨減1間。
截至6月底止，集團現金結餘淨額1.76億元，並無銀行借貸，惟有備用銀行融資額7,800萬元，以助資金規劃及管理。
回復疫情前購物模式仍需時日
利亞指，自新冠肺炎疫情以來影響零售市場的多個趨勢延續，其中包括本港居民外遊人數增加、內地旅客到港購物習慣轉變、高利率及消費氣氛普遍低迷。因此，周末及公眾假期門店客流量及平均購買量均有所下降。而本港於4月及5月的不穩定天氣狀況也加劇這些困難。在其他方面，人手不足令拓展店舖網絡時更添挑戰，而租金及勞工成本上漲亦對店舖經營利潤構成壓力。集團相信回復疫情前購物模式的明確轉變可能仍需時日。
「企業對企業」錄雙位數強勁增長
不過，聖安娜在市道艱難下依然維持收益，表現出色，下半年的中秋節及聖誕節旺季亦增長可期。利亞指，儘管消費者支出減少及外遊增加導致同店銷售額下降，集團收益依然與去年同期持平，主要原因為「企業對企業」業務發展迅速，錄得雙位數的強勁增長，原因是嚴峻的營商環境促使客戶借助集團成熟的研發及生產能力，當中酸種麵包、冬甩及輕便三文治等多項利潤較高的新產品帶動麵包銷售額業績，令人滿意。