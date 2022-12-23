聖誕假期前國泰逆市升逾1% 未受員工按章工作消息影響

國泰航空（293）公司空中服務員工會宣布，短期內將「按章工作」，意味國泰在聖誕節假期的航班或受影響。不過，國泰則向顧客保證航班服務將運作如常，無需擔心。國泰股價未受消息影響，今早低開不足1%後掉頭向上，最多升1.6%，最新報8.65元。

聖誕新年假期前夕憧憬外遊需求，支持國泰股價。隨着入境限制放寛至「0+0」，又適逢聖誕新年長假，刺激市民外遊，未來數日為機場離境高峰期。根據資料顯示，本月首20日共有42.4萬人經機場出境，其最近五日出境人數約13.5萬人，本地居民佔86%。

自中國放寬部分防疫措施後，中國航空業界亦加快增加國內航班。據航空分析公司Cirium數據，12月12日國內航班總數與11月28日相比急增1.58倍至7,290班。東方航空（670）周三表示，航班量急速增加，相比12月1日的543班次，國內航班增長超過150%；運輸旅客近14萬人次，較月初增長近1.4倍。南方航空（1055）表示，由於防疫規定出現調整，公司正增加新航班。春秋航空則稱，最近機票搜尋量是上年同期的逾兩倍。

內地航班增加 東航南航多逾倍

國泰早前已表示，今年第四季增加約3,000班新航班，但預計要到2024年才能完全恢復到疫情前的運力水平。

國泰工會在網站上以「若不現在行動，還待何時？」為題，指工會最近臨時會員大會獲得全數會員支持有關動議，並呼籲會員支持並以實際行動響應工會號召，爭取員工應得待遇。國泰航空表示，對工會委員會的決定及做法表示失望，又指機艙服務員員工大部份並非工會成員，且只有小部份空中服務員工會成員支持該工會委員會採取工業行動的呼籲，有信心同事如過去數年疫情保持專業，緊守崗位，向顧客保證航班服務將運作如常，無需擔心。