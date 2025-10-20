聚水潭暗盤收升逾37% 一手帳面最多賺1140元｜新股IPO

聚水潭計劃發行6816.7萬股，10%於香港作公開發售，其餘為國際配售。發售價將為每股30.6元，集資20.9億元，每手100股，一手入場費3090.9元。中金公司、摩通為聯席保薦人。

中國電商SaaS ERP提供商聚水潭(6687)明日掛牌，綜合三大暗盤場，輝立暗盤收報42元，較上市價高11.4元或37.3%，未計手續費，一手100股，帳面賺1140元；富途暗盤收報40.92元，較上市價高10.32元或33.7%，未計手續費，一手100股，帳面賺1032元；耀才暗盤收報41.8元，較上市價高11.2元或36.6%，未計手續費，一手100股，帳面賺1120元。

集團料所得款項淨額約55%將用於強化研發能力，以豐富於未來五年的產品矩陣。25%用於加強銷售及營銷能力。10%用於戰略投資。10%作一般公司用途。

聚水潭成立於2014年，以2024年的收入計，聚水潭為中國最大的電商SaaS ERP提供商，佔據24.4%的市場份額（超過第二至第五大參與者的市場份額總和）。在中國電商運營SaaS市場中，按2024年SaaS總收入計，公司同樣排名第一，市場份額為8.7%。聚水潭去年扭虧為盈，收入達9.1億人民幣，按年升30.5%。