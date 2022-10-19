聯交所第三季日均成交金額減41% 港交所少賺3成

聯交所第三季日均成交金額減逾4成至976億元。（資料圖片）

港交所（388）公布，截至9月底的第三季純利22.6億元，按年下跌30%，優於市場預測22.3億元。收入及其他收益為 43.2 億元，按年跌19%，亦高於市場預期。受到港交所第三季平均每日成交金額下跌，令交易及結算費下跌，加上滬股通及深股通平均每日成交金額減少，雖然部份由保證金投資收益淨額增加所抵銷，但是期內主要業務收入仍然下跌17% 至43.2億元。

於第三季，旗下聯交所的平均每日成交金額為976億元，按年跌41%﹔當中股本證券產品日均成交金額為840億元，按年跌43%﹔衍生權證、牛熊證及權證日均成交金額為136億元，按年跌23%。期內滬股通及深股通日均成交金額約967億人民幣，減少31%；港股通日均成交金額為220億元，跌48%。

南向通日均成交金額下跌逾3成 北向跌更多

港交所第三季公司資金的投資虧損淨額為4,600 萬元，2021年第三季則錄收益3,200萬元，轉蝕原因是外部管理投資基金於2022 年第三季錄得公平值虧損淨額1.48億元，2021年第三季的虧損僅為2,300萬元，但內部管理的公司資金的投資收益已抵銷部分虧損。

2022年首三季港交所收入及其他收益為132.55 億元，按年跌18%；純利按年跌28% 至近71億元，每股基本盈利為5.61元。