聯儲官員放鷹道指跌逾400點　尚乘數科再升1.2倍

尚乘數科近日爆紅，原因是這家港產公司7月15日在美國上市以來升幅超過200倍。（官網圖片）

華爾街股市反覆向下，三大指數連跌兩日，道瓊斯工業指數跌402點。克利夫蘭聯儲銀行行長Loretta Mester表示，需要看到令人信服的證據顯示通脹回落，不單止是見頂，而是生活成本有回落的迹象。言論與市場憧憬美國加息周期將完結不一致。加上美國眾議院議長佩洛西訪問台灣，避險情緒上升，10年期美國國債息率升逾13點子，股市告跌。

道瓊斯指數收市報32396點，跌402點，跌幅1.23%。納斯達克指數報12348點，跌20點，跌幅0.16%。標準普爾500指數報4091點，跌27點，跌幅0.67%。

重型機械製造商Catepillar收市跌近6%，公司警告中國房地產商債務危機令公司相關機械需求急跌。房地產及金融股沽壓較大。科技股個別發展，微軟收市跌逾1%，晶片股AMD高收2.6%。Tesla被花旗調高目標價，收市升逾1%，並且是標普指數成份股中交投最活躍股份。

尚乘數碼累計升214倍 市值超過 3,100 億美元

對於市場已開始預期通脹見頂，並調節聯儲局加息的預期，Mester昨天接受華盛頓郵報訪問時表示，決策者在控制通脹「仍有工作要做」，又指需要看到令人信服的證據顯示通脹回落，不單止是見頂，而是生活成本有回落的迹象。

芝加哥聯儲銀行行長Charles Evans雖然說，如果通脹繼續放緩，未來的議息會議或可以以較小的幅度加息，希望9月會議加半厘，但加0.75厘亦無問題。不過，他預期2023年第二季，息率會達到3.75厘至4厘的高位，這比市場目前普遍預期的3.25厘至3.5厘要高。

另外，在美國上市、股份代號為「HKD」的港產科企尚乘數碼科技（AMTD Digital）再升1.2倍，收報1,679美元，市值逾3,100億美元，自7月15日掛牌以來累計升幅214倍；其母公司母企AMTD Idea亦升238%。

據公司招股文件，以截至去年4月底止年度純利約1.78億元計，市盈率接近6,000倍。資料顯示，該股母企AMTD Idea目前被美國證交會（SEC）列入強制除牌名單，並由尚乘集團持有逾半股份；瑞銀前高層蔡志堅全資擁有的Infinity Power Investments持有尚乘集團約20.4%，由鷹君（041）羅氏家族次子羅旭瑞擔任主席的世紀城市（355）持股5.8%。此外，尚乘當年由本港首富李嘉誠旗下長和（001）有份創辦，惟經多次攤薄後，是否仍有持股已不得而知。