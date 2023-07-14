聯儲局「鷹王」布拉德突辭職轉做名校院長　過往多次呼籲儲局加息

美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）突然宣布辭職，並表示將出任普渡大學（Purdue University）克蘭納特管理學院院長，及停止再以聯儲局官員身份公開發言。過往他曾支持下半年再加息0.5厘，亦被封為聯儲局「鷹王」。

布拉德的請辭將於1個月後（8月14日）生效，於8月15日起，他將出任普渡大學（Purdue University）克蘭納特管理學院院長，並且停止以聯儲局官員身份公開發言；布拉德亦未有提及突然離職的原因。

布拉德：任職聖路易斯聯儲銀行是殊榮

布拉德其後發表聲明，表示在過去33年，任職於聖路易斯聯儲銀行是一個殊榮，包括15年任職行長，很感激能夠與如此敬業及互相鼓勵的同事在聯邦儲備體系一起工作。

聖路易斯聯儲董事會主席Jim McKelvey，亦讚揚布拉德多年來為聯儲局所做的貢獻，指其在擔任聖路易斯聯儲銀行行長的15年間，解決了多個顯著的經濟問題。

布拉德過往多次呼籲儲局加息

現年62歲的布拉德，從2021年年中，已經一直發表鷹派發言，希望聯儲局採取更激進貨幣緊縮政策；他也是第一批呼籲加息0.5厘，甚至加息至0.75厘的委員。