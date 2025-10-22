聯匯之父祈連活：看好黃金長遠走勢 料美元主導地位將持續數十年

近日金價走勢波動，在連續飆升後迎來大幅回調，今日(22日)現貨金價一度暴跌至4,004美元一盎司，最新報每盎司4,054美元，今年累升約54.5%。被譽為「聯滙之父」的經濟學家祈連活(John Greenwood)在接受本港報章訪問時預測，黃金長遠將繼續升值，皆因政府和央行可以大量創造貨幣，但沒有人可以創造黃金。
對於短期金價走勢，祈連活直言無法預測，惟長期趨勢必然為上升，他表示以現在的目光很難想像金價可以達8000美元或1.2萬美元，但若有能從2060年或2100年回來，屆時金價很可能就處於相若水平。祈連活又認為，黃金不一定要買給自己，而是可以買給子孫後代。
當被問及金價推升的原因，祈連活認為關鍵為近期特朗普政府將美元武器化，導致外國政府及央行為求分散風險大量購買黃金。同時，中國和印度對黃金零售需求強勁，均推動金價上升，並帶動白銀價格上漲。
至於外界擔心美元價值會否走弱，甚至出現「去美元化」，祈連活則認為，美元地位極其量只面對非常輕微的削弱。他指出，歐元及人民幣均存在自身缺憾如：沒有類似美國國債規模的歐元債券市場、人民幣不可自由兌換，存在匯出難度等問題，因此預測美元將繼續作為主導貨幣持續數十年。