聯匯之父祈連活：看好黃金長遠走勢 料美元主導地位將持續數十年

近日金價走勢波動，在連續飆升後迎來大幅回調，今日(22日)現貨金價一度暴跌至4,004美元一盎司，最新報每盎司4,054美元，今年累升約54.5%。被譽為「聯滙之父」的經濟學家祈連活(John Greenwood)在接受本港報章訪問時預測，黃金長遠將繼續升值，皆因政府和央行可以大量創造貨幣，但沒有人可以創造黃金。

對於短期金價走勢，祈連活直言無法預測，惟長期趨勢必然為上升，他表示以現在的目光很難想像金價可以達8000美元或1.2萬美元，但若有能從2060年或2100年回來，屆時金價很可能就處於相若水平。祈連活又認為，黃金不一定要買給自己，而是可以買給子孫後代。