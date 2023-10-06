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財經
2023-10-06 04:30:09
日報

聯匯40年｜金管局30歲 任志剛數難忘事 沙士年有方案處理負資產

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聯繫匯率
聯繫匯率

任志剛(圖)指，香港金融歷史上，令人難忘的事情剛好每5年發生一次。(資料圖片)

今年是聯繫匯率實施40周年，及金管局成立30周年。前金管局兼首任總裁、行政會議成員任志剛指，香港金融歷史上，令人難忘的事情剛好每5年都發生，他分享掌管金管局期間難忘事，包括應付負資產招數、入市打大鱷等，以及實施聯繫匯率的由來。

98年入市打大鱷 奮戰13個月

任志剛回顧金管局過去30年經歷過的大事，如1997年發生亞洲金融風暴，大部分自由兌換的亞洲貨幣都成為攻擊對象，固定匯率制度紛紛倒下，亞洲貨幣匯率大幅貶值，只有港元匯率得以保持穩定。這場匯率保衛戰，足足打了13個月。到最後是在1998年8月下旬，當局在股票市場入市干預，成功抵抗炒家在匯市和股市的雙邊操控，令炒家損手離塲。

然而，亞洲金融風暴的出現，亦令香港樓市泡沫爆破，樓價持續下跌5年，樓按負資產宗數續升，到2003年沙士年至高峰，當年年中達10.6萬宗。他說有幸是銀行體系仍然保持健全，改革方案繼續，包括成立貼現窗，分階段撤銷銀行公會利率規則，和在03年提交存款保障計劃條例草案。

他更披露一件不為人知的事，當年還有一個備用方案擱置，還說由於隨著負資產情況在03年第三季開始改善，這個精心策劃用以處理情況繼續惡化的備用方案最終擱置，但他未有披露是甚麼方案。

用3周研究 港元美元7.8掛鈎

他又指出，聯繫匯率制度於1983年成立，至今40周年。當年國家在1997年對香港恢復行使主權的過渡安排，尚待中英雙方展開談判，金融市場信心薄弱，加上港英政府欠缺貨幣管理的機制、能力和工具，港元匯率不斷貶值，當年9月下旬在兩個交易日，兌美元貶值15%。其後經過3個星期研究，港英政府在10月中成立聯繫匯率制度，用貨幣發行局的安排，將港元與美元在7.8的固定水平上掛鈎。

金融海嘯安然過 聯匯穩如磐石

人民幣於2005年7月匯改前兩個月，金管局在聯匯制度引入強弱雙方兌換保證，而在2008年一個波及全球世紀金融風暴，香港國際金融中心不免受到衝擊。但豐富的備用方案和果斷的政策，令香港能夠安然度過，聯繫匯率亦穩如磐石。隨著5項臨時的流動資金支持措施，備用銀行資本安排，和為所有存款提供擔保的措施推出，鞏固了銀行體系的信心。

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