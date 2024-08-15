聯想上季盈利按年增38%　非個人電腦分部收入創歷史新高

聯想（992）公布，截至6月底止季度公司權益持有人應佔溢利2.43億（美元，下同），按年升38%，其中非個人電腦分部收入創歷史新高。期內收入154.47億元，按年增長20%，為過去兩年半以來首次錄得雙位數增長。經調整公司權益持有人應佔溢利達3.15億元，按年升65%。

集團指，個人電腦及智能手機的高端銷售額，分別按年增長21%及1.42倍。方案服務業務集團持續成長創下首季度的收入及溢利紀錄，分部溢利佔3個業務集團綜合分部溢利的33%。

由個人電腦、平板電腦、智能手機及其他智能設備業務組成的智能設備業務集團於上季的收入增長優於預期，達11%，主要受惠於商業銷售回升及需求轉向高增值產品。

基礎設施方案業務集團的季度收入首次突破30億元，按年增長65%；方案服務業務收入19億元，按年升10%，連續第13個季度錄得雙位數的收入增長。

聯想：人工智能AI帶來前所未有機遇

集團形容，上季業績創下新的里程碑，認為主要歸因於混合式人工智能（AI）帶來前所未有的機遇，以及以服務為主導的轉型持續取得成功。此外，期內聯想亦推出搭載高通Snapdragon X Elite的首款以Arm架構為基礎的AI電腦產品，為新及高端設備創造更多機會。智能設備業務集團的AI電腦產品新用戶激活率高企，並獲得正面反饋。