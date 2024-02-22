聯想上季純利少23% 首3季減近五成

分區收入方面，集團指中國區的收入按年降10%，相較上一季下降幅度明顯收窄，得益於個人電腦及基礎設施業務的穩步復甦。亞太區(不包括中國)的收入增加7%，主要受商用個人電腦銷售強勁復甦所推動，尤其是日本市場。歐洲-中東-非洲市場的收入升20%，受惠於消費者對個人電腦的需求回升，以及智能手機分部於部份國家實現最佳季度表現。

聯想｜智能設備利潤率增 5 基點

至於由個人電腦、平板電腦、智能手機及其他智能設備業務組成的智能設備業務集團，其收入及經營溢利增長7%。撇除中國，該業務集團來自其他地區的收入錄得兩位數增長。智能設備業務的分部利潤率多5個基點，至7.4%；方案服務業務經營溢利率為20.4%，多22個基點。儘管基礎設施方案業務集團因其復甦計劃而使虧損按季減少29%，但由於負經營槓桿效應及大量研發費用，該業績集團仍出現虧損。

聯想指，正致力加快設備的人工智能創新，以創造差異化，從硬件擴展至零部件及軟件，包括聯想的AI Core芯片、Yoga Creator Zone及AI Now解決方案。未來將進一步投資，以在快速增長的配件和辦公協作解決方案的非個人電腦領域中取得突破。其智能手機業務將優先考慮產品組合的擴張和差異化，以受惠於5G的加快應用，提高區域的市場份額。