聯想全年純利下跌21%派末期息30港仙　毛利率創18年來新高

毛利率及經營溢利率創18年來新高

聯想指，期內收入619.47億美元，按年下跌13.5%；毛利率17%，按年跌0.2個百分點，但基礎設施方案業務集團和方案服務業務集團的收入和經營溢利均創歷史新高，基礎設施方案業務集團的收入增長37%至創紀錄的98億美元，連續第3年刷新紀錄，經營溢利達9,800萬美元；方案服務業務集團收入及經營溢利分別增長22%及16%至67億元及14億元。經營溢利率為20.9%，高於所有業務集團。

智能手機業務連續3年保持盈利

而純利及收入下跌，則受持續宏觀不利因素影響，使設備需求下降，由於出貨需求下降及貨幣的逆風，渠道庫存過剩使業務的挑戰倍加，但步入年底時，集團的個人電腦業務在減少渠道存貨方面取得重大進展，按市場份額仍排名第一。

智能設備業務集團在把握個人電腦產品以外的增長機會方面取得進展。非個人電腦的銷售佔智能設備業務集團收入的19%，按年增長0.4個百分點。隨着5G產品組合不斷擴大，智能手機業務也連續3年保持盈利。