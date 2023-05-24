聯想全年純利下跌21%派末期息30港仙　毛利率創18年來新高

聯想集團（992）公布截至今年3月底止全年業績，其中全年純利下跌21%，至16.08億美元，減少4.22億美元，毛利率創18年來新高，派末期息30港仙。
聯想半日跌3.69%。
毛利率及經營溢利率創18年來新高
聯想指，期內收入619.47億美元，按年下跌13.5%；毛利率17%，按年跌0.2個百分點，但基礎設施方案業務集團和方案服務業務集團的收入和經營溢利均創歷史新高，基礎設施方案業務集團的收入增長37%至創紀錄的98億美元，連續第3年刷新紀錄，經營溢利達9,800萬美元；方案服務業務集團收入及經營溢利分別增長22%及16%至67億元及14億元。經營溢利率為20.9%，高於所有業務集團。
智能手機業務連續3年保持盈利
而純利及收入下跌，則受持續宏觀不利因素影響，使設備需求下降，由於出貨需求下降及貨幣的逆風，渠道庫存過剩使業務的挑戰倍加，但步入年底時，集團的個人電腦業務在減少渠道存貨方面取得重大進展，按市場份額仍排名第一。
智能設備業務集團在把握個人電腦產品以外的增長機會方面取得進展。非個人電腦的銷售佔智能設備業務集團收入的19%，按年增長0.4個百分點。隨着5G產品組合不斷擴大，智能手機業務也連續3年保持盈利。
展望：維持適當規模以實現收入盈利增長
展望未來，集團將繼續投資於創新及高增值產品及組件，同時在「端-邊-雲-網-智」架構內推動「新IT」發展，又預料個人電腦市場可能會早於市場預期於今年回穩；基礎設施方案業務集團已經建立了行業領先的端到端基礎設施解決方案，並擴展到包括伺服器、存儲及軟體的全線產品將繼續使其客戶基礎多元化，並通過在不同技術平台贏得設計標案，吸引新客戶，實現在一般用途和定製產品之間取得最佳平衡，同時確保維持適當的規模和具效益的成本結構，以實現收入和盈利能力增長。
而智能設備業務集團將繼續改善營運效率、維持穩健的現金流並投資於創新，同時將通過加強混合辦公、遊戲、娛樂和ESG設計的功能，引領全球設備創新水平；方案服務業務集團方面，全球利率上升及經濟不明朗因素導致開支更為審慎，於短期延長交易換算週期。