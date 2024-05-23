聯想全年純利按年跌37% 末期息維持派30仙

聯想（992）公布截至今年3月底止全年業績，集團全年營業額568.64億（美元，下同），按年跌8.2%；毛利率上升0.2百分點至17.2%；純利10.11億元，按年跌37.1%；每股盈利8.41仙；而派末期息30港仙，上年同期派30港仙。 而聯想第四季的銷售及淨溢利，分別按年增9%及118%，至138.33億元及2.48億元；毛利率上升0.6百分點至17.6%，主要由於方案服務業務集團的高毛利業務貢獻增加及銷售組合的變化。 聯想半日回吐1.75%，報11.4元。

聯想第四季各項收入均增 至於方案服務業務集團第四季度收入創歷史新高，達18億元，分部盈利能力維持於21%，帶動溢利按年增長20%；智能設備業務集團連續三季擴大其在個人電腦和智能手機領域的市場份額；智能設備業務集團的分部溢利按年增長17%，遠超其7%的收入增長，歸因於該業務集團繼續推動利潤高、增長迅速的高端產品的銷售；基礎設施方案業務集團實現強勁增長，第四季度收入按年增長15%。集團指，基礎設施方案業務集團的盈利能力仍面臨挑戰，但已啟動一項恢復盈利能力計劃，確保逐步改善業務。