聯想去年純利增37% 末期息30.5仙 股價曾下挫4%

集團指，3個業務――基礎設施方案業務集團、方案服務業務集團及智能設備業務集團均實現了雙位數字的業績增長。其中，基礎設施方案業務錄63%的收入增長，主要得益於伺服器訂單的強勁增長、企業需求的回升以及新客戶的拓展。方案服務業務營業利潤增長13%，創下新紀錄，主要受DWS(數位化工作場所解決方案)和人工智能驅動解決方案的強勁需求所推動。智能設備業務銷售額增長13%，個人電腦業務受惠於全球市場份額增長、商業銷售復甦以及包括全新人工智能個人電腦在內的高端產品的推出。

聯想集團(992)公布3月底止全年公司權益持有人應佔溢利13.84億美元(約114億港元)，按年多36.8%；非香港財務報告準則的公司權益持有人應佔溢利14.41美元，增35.9%；收入690.77億美元，增21.4%，創下年度營收第二高的紀錄；毛利110.98億美元，升13.2%，毛利率16.1%，少1.1個百分點；每股盈利11.3美仙；每股末期息增1.7%，至30.5港仙。

中國市場銷售額飆升 26%

集團又表示，在各區域市場實現均衡的增長，亞太區、中國、歐洲—中東—非洲及美洲市場分別為總收入帶來19%至34%的貢獻。中國市場去年銷售額飆升26%，主要受惠於基礎設施方案業務集團透過強化基礎設施產品組合實現市場份額增長。美洲區收入增長19%。歐洲—中東—非洲市場的銷售額同比增長16%，智能設備業務及方案服務業務保持強勁增長勢頭。

混合人工智能市場仍有望增長

展望未來，聯想集團指儘管經濟波動，混合人工智能市場仍有望增長，這些優勢對於充分利用不斷擴大的混合人工智能市場至關重要。未來的投資將進一步鞏固聯想的市場領導地位，並在動態的科技環境中推動持續增長。