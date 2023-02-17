聯想業績｜聯想Q3盈利跌逾3成　方案服務和基礎設施收入創新高

聯想（992）公布截至2022年12月31日止季度的第3季業續，季度收入按年減少24%至153億美元（折合約1,200億港元），無派息。聯想半日收市報6.8元，跌2.85%。

聯想Q3盈利跌逾3成

期內，應佔溢利下降32%至4.37億美元（折合約34.3億港元）；而集團第3季度的毛利率及經營溢利率，分別增長0.44%和0.28%，創歷史新高。

聯想表示，季度收入主因為匯率關係，集團貨幣兌換已產生6%的負面影響；期內表現亦受到個人電腦需求疲弱，收入及經營溢利分別同比下降34%及37%，但基礎設施方案業務集團和方案服務業務集團的收入和利潤均創歷史新高。

以財年的頭9個月業績計算，聯想期內收入按年跌10%至493億美元，盈利按年跌8%至14.9億美元。

聯想指，溢利率在市場動盪時仍錄得大幅改善，證明集團擁有卓越的運營及強勁的增長領域，減低了運營規模縮減及財務成本上升對盈利能力造成的部分影響。