聯想首季智能手機銷售創紀錄 楊元慶：海外市場已重啟擴張

聯想首季智能手機銷售創紀錄，主席兼首席執行官楊元慶表示，海外市場已重啟擴張，智能手機業務增長逾20%，相信有望保持這些增長動力。（資料圖片）

聯想集團（992）主席兼首席執行官楊元慶在業績會上表示，智慧手機市場戰略有所調整，令之前收縮的海外市場重新擴張。摩托羅拉前幾個季度的戰略是收縮，持續控制成本，但目前海外市場已經重新擴張。楊元表示，想要具有核心競爭力，就要忍受一段時間的虧損。聯想於2014年從Google收購摩托羅拉（Motorola）手機部門以來持續錄得虧損。

聯想今早公布截至2023年3月底財政年度的首季業績，純利增長約11%至5.2億美元，毛利率微升0.2個百分點，每股基本盈利增長9.2%至4.39美仙。聯想業績後股價隨大市向下，最新報6.94元，下跌1.6%。

集團收入169.6億美元，大致持平，佔集團收入8成的智能設備業務收入下跌2.7%至142.7億美元，其中，非個人電腦銷售額按年增長12%，佔業務集團收入的22%。智能手機分部收入均錄得雙位數，創下銷售新紀錄。

第一季度純利升 11% 至 5.2 億美元

楊元慶表示，智能手機業務增長逾20%，相信有望保持這些增長動力，集團日後亦會繼續發展高端市場，亦會更專注於高端產品，有信心可以有一個更好的平均售價，收入增長會更好。