聯繫匯率｜余偉文：聯匯是一個好制度　無意亦毋需改變

聯繫匯率｜余偉文在《匯思》撰文指，聯匯是一個好制度，無意亦無需改變。(資料圖片)

適逢聯匯制度在港實施40年，金管局總裁余偉文表示，聯匯是一個好制度，是香港貨幣和金融穩定的根基，而其成功要素是多年來逐步建立的公信力、制度符合市場規律的嚴謹設計、高度透明化和制度化的操作，如一道堅固的防波堤、避風塘，「為我們擋住外面的驚濤駭浪」，並強調重申無意亦毋須改變聯滙制度。

聯繫匯率｜余偉文在《匯思》撰文指，聯匯是一個好制度，無意亦無需改變。(資料圖片)

稱聯匯制度充分維繫市場信心

余偉文於金管局網誌《匯思》撰文，提到聯匯是好制度，是香港貨幣和金融穩定的根基。自1983年10月實施以來，為香港經濟社會的持續發展提供了所需的穩定貨幣環境，期間應對多次金融危機及本港面對的各種挑戰，充分凸顯聯匯制度穩健可靠。

他提到，聯匯制度40年來多次優化，令聯滙制度更符合政策原意，引入強方和弱方兌換保證承諾至今近20年，強方保證合共觸發321次，金管局承接相當於近1.45萬億港元的美元資金流入港元體系；弱方保證累計觸發84次，即近4,200億港元的美元資金從港元體系流出。

他指出，制度設計的公開，連同及時、準確、關鍵的數據和訊息披露，是維繫市場信心的不二法門，又承認世上沒有完美的滙率制度，港元和美元掛鈎，令港元跟隨美元呈強，港人出外旅遊消費相對便宜，外來旅客在港消費則較謹慎；而強港元有助於減低進口成本，紓緩部分通脹壓力，但幣種的強弱有周期，當港元跟隨美元相對於其他外幣走弱的時候，就很可能看見相反現象。