聯繫匯率｜美資行據報推美元「聯滙不脫鈎」遠期約　最多賺90萬港元

年初繼有中資行為個別私人銀行客戶提供美元兌港元美元期權「聯滙不脫鈎」合約後，現時投資市場再有銀行為私人客戶提供類似美元遠期合約。有本地傳媒報道，有美資大行近日向其私人銀行客戶提出交易建議，以每美元兌7.76港元為協定價，透過2年遠期合約買入美元沽出港元。

美資行據報推美元期權「聯滙不脫鈎」

據《信報》報道指，有關交易由摩根大通私銀向其私銀客戶提出，按每張合約名義金額（Notional Value）1,000萬美元（折合約7,800萬港元）計，客戶只須存放相當於名義金額5%的保證金（約390萬港元，即槓桿率20倍），便可參與。

至於合約內容，據了解，只要在2年期內聯滙不脫鈎，客戶賭港滙走弱，則能從中獲利，相比7.76的協定價，當港滙轉弱至7.85，客戶滙價上最多可贏900點子，賺90萬港元；而當港滙轉強至7.75，最多則輸100點子，即損失10萬港元。另外，資料顯示成為該行私銀客入場門檻，為2,500萬美元（折合約約1.95億港元）。