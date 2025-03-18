聯通去年多賺一成 末期息增17% 派息率升至60%

中國聯通(762)公在去年底止全年純利206.13億元(人民幣，下同)，按年多一成；收入3,895.89億元，多4.6%，當中服務數入3,459.8億，升3.2%；每股盈利0.67元；每股末期息0.1562元，多17%，全年派0.4043元，升20.1%，派息比率60%，多5個百分點。

聯通今日收報9.59港元，升0.46港元或5%。

用戶規模再創新高

去年，聯通聯網通信業務收入2,613.3億元，增長1.5%；算網數智業務收入824.9億元，升 9.6%。另外，去年用戶規模再創新高，移動和寬帶用戶數達4.7億、淨增1,952萬；物聯網連接數超過6.2億、淨增1.3億；車聯網連接數達到7,600萬、保持行業第一；格物工業互聯網平台納管設備超過1,200萬、佔全國的1/8。