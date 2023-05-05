聯邦快遞FedEx亞太區總部擬棄港赴星　曾因錯運華為包裹遭內地審查（更新）

再有以本港作為亞太區總部的國際企業，將總部遷至新加坡。外媒報道，聯邦快遞（FedEx）計劃將亞太區總部從香港遷至新加坡，過往FedEx曾因錯運華為包裹遭內地審查。

FedEx約15%職位移至新加坡

外媒引述FedEx內部電郵聲明表示，公司將於新加坡整合部分亞太、中東和非洲（AMEA）的總部職能，希望「以更快、更靈活的方式連接該地區所有業務」，惟當中不到15%的職位將轉移至新加坡，包括駐港的一些高管和亞太區總裁Kawal Preet；公司亦表示，將在香港保留重要領導崗位。

報道亦引述知情人士指，FedEx有香港員工獲悉，其管理團隊將於9月份搬遷至新加坡，而公司仍將在香港保留辦公室和大部分香港業務相關的員工，同時也考慮將一些非必需崗位，遷至馬來西亞或印度削減成本。

FedEx錯運華為包裹遭內地審查

FedEx多次遭內地審查包裹，2019年，FedEx遭到華為指控，未經授權將兩個從日本寄往中國華為辦公室的包裹轉運至美國，其後內地針對聯邦快遞採取了一系列行動，如調查FedEx向內地一家公司運送的裝有槍支的包裹，並沒收了一個裝有刀具及運往香港的包裹。