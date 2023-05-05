聯邦快遞FedEx亞太區總部擬棄港赴星　曾因錯運華為包裹遭內地審查（更新）

【16:40更新】新增FedEx回應
再有以本港作為亞太區總部的國際企業，將總部遷至新加坡。外媒報道，聯邦快遞（FedEx）計劃將亞太區總部從香港遷至新加坡，過往FedEx曾因錯運華為包裹遭內地審查。
FedEx約15%職位移至新加坡
外媒引述FedEx內部電郵聲明表示，公司將於新加坡整合部分亞太、中東和非洲（AMEA）的總部職能，希望「以更快、更靈活的方式連接該地區所有業務」，惟當中不到15%的職位將轉移至新加坡，包括駐港的一些高管和亞太區總裁Kawal Preet；公司亦表示，將在香港保留重要領導崗位。
報道亦引述知情人士指，FedEx有香港員工獲悉，其管理團隊將於9月份搬遷至新加坡，而公司仍將在香港保留辦公室和大部分香港業務相關的員工，同時也考慮將一些非必需崗位，遷至馬來西亞或印度削減成本。
FedEx錯運華為包裹遭內地審查
FedEx多次遭內地審查包裹，2019年，FedEx遭到華為指控，未經授權將兩個從日本寄往中國華為辦公室的包裹轉運至美國，其後內地針對聯邦快遞採取了一系列行動，如調查FedEx向內地一家公司運送的裝有槍支的包裹，並沒收了一個裝有刀具及運往香港的包裹。
FedEx：將繼續為本地客戶提供服務
FedEx回應本地傳媒查詢時指，將部分亞太、中東和非洲地區(AMEA)總部的功能整合於新加坡運作，當中牽涉少於15%的職位。
FedEx表示，將不斷探索機遇，致力以龐大的地區網絡為客戶提供服務，以提高地區業務的速度及靈活性，同時提到在AMEA營運逾30年及擁有逾3.5萬名員工，致力為100多個國家和地區等客戶提供服務。
FedEx指出，在本港擁有穩固的業務營運及強大的領導團隊，將繼續為本地客戶提供服務；並繼續為中國、南北太平洋和中東、印度次大陸和非洲地區（MEISA）業務運營提供重要支援。