肉肉大米內地漢堡扒店落戶沙田新城市　被稱山寨版「挽肉と米」

由敘福樓集團（1978）引入的日本人氣漢堡扒餐廳「挽肉と米」，早前在香港開業並引起討論，大受歡迎。近日有被稱為山寨版「挽肉と米」的內地漢堡扒店「肉肉大米」，亦即將攻港並落戶沙田，公司亦已於3月在港註冊商標。雖然「肉肉大米」發跡於內地，不過其母企原來是來自日本。 【7月8日更新】最新有網民發現，沙田新城市廣場地下一個舖位，已圍上肉肉大米」的圍板。

「肉肉大米」將在沙田開店 此前有傳媒報道，「肉肉大米」即將準備攻港，並預期在沙田開店。據香港知識產權署網站資料顯示，「肉肉大米」在3月時，已在香港申請註冊商標；品牌的地區負責人亦曾承認，「肉肉大米」將進軍香港市場，不過開業日期則未定。 據內地網絡上網民貼出的「肉肉大米」餐牌顯示，該店首店在2022年於上海開設，主打現煎漢堡扒，套餐包括兩塊漢堡扒、溫泉蛋；隨餐亦附贈西蘭花、白飯及味噌湯，三款均可無限量添加，價格亦共需最平68元人民幣即可享用。