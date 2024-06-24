肉肉大米內地漢堡扒店進軍香港落戶沙田　被稱山寨版「挽肉と米」

由敘福樓集團（1978）引入的日本人氣漢堡扒餐廳「挽肉と米」，早前在香港開業並引起討論，大受歡迎。近日有被稱為山寨版「挽肉と米」的內地漢堡扒店「肉肉大米」，亦即將攻港並落戶沙田，公司亦已於3月在港註冊商標。雖然「肉肉大米」發跡於內地，不過其母企原來是來自日本。
「肉肉大米」將在沙田開店
此前有傳媒報道，「肉肉大米」即將準備攻港，並預期在沙田開店。據香港知識產權署網站資料顯示，「肉肉大米」在3月時，已在香港申請註冊商標；品牌的地區負責人亦曾承認，「肉肉大米」將進軍香港市場，不過開業日期則未定。
據內地網絡上網民貼出的「肉肉大米」餐牌顯示，該店首店在2022年於上海開設，主打現煎漢堡扒，套餐包括兩塊漢堡扒、溫泉蛋；隨餐亦附贈西蘭花、白飯及味噌湯，三款均可無限量添加，價格亦共需最平68元人民幣即可享用。
「肉肉大米」母企來自日本
不過，「肉肉大米」雖然發跡於上海，但其的母公司卻來自日本。內媒曾報道，「肉肉大米」母企為日本「株式會社物語集團」，擁有74年歷史，目前經營烤肉、拉麵、壽司、涮涮鍋等16個業態、15種品牌，遍佈日本各地及部分海外國家；在2008年更於JASDAQ證券交易所上市、2010年於東京證券交易所第二板市場上市。集團截至2022年10月，共有634間分店，日本達613間，中國亦有21間。
黃傑龍：「挽肉と米」才是真正始祖
至於「挽肉と米」香港負責人、叙福樓CEO黃傑龍日前就在其社交平台Facebook「黃傑龍 Simon - 窮富翁 好人好事」專頁發文表示，4年前「挽肉與米」在日本取得空前成功之後，其實在日本都有大量類似的「山寨版」餐廳，因應該現象，令其決心要與「挽肉與米」合作，「因為睇到佢有幾正宗同埋係呢件事嘅真正始祖」。