股份潛水｜商湯大成交暴瀉5成至上市新低 跌穿招股價

AI股商湯（020）上市股份禁售期屆滿，儘管公司管理層早前宣布延長股份鎖定期，不過商湯股份仍然暴跌，低開開市15%後急向下，最低跌超過一半見2.91元，最新報3.16元，跌幅仍逾46%，開市未夠半小時成交額達19億元。商湯去年底上市定價每股3.85元。

商湯宣布，徐立、王曉剛、徐冰及若干管理層成員自願承諾延長股份禁售期約半年至今年12月29日之前，不會出售公司於2016年11月1日採納的首次公開發售前受限制股份單位計劃（經修訂）下已歸屬的受限制股份單位所涉及的B類股份；及/或公司於2016年11月1日採納的首次公開發售前僱員激勵計劃（經修訂）下已歸屬的期權獲行使所涉及的B類股份。

目前，受有關自願禁售承諾規限的相關B類股份總數為約20億股B類股份，佔已發行股份總數約5.98%。

至於如招股章程所述，於2022年12月29日前所有已發行A類股份仍受禁售承諾的規限。湯曉鷗繼續實益擁有約69.06億股A類股份，相當於已發行股份總數約20.61%及公司68.2%的投票權（惟就有關保留事項的任何決議案每股可投一票）。

此前，商湯集團於6月20日發公告指出，董事會已決議採納2022年受限制股份單位計劃，有效期為10年，涉及B股最多16.75億股，相當於公告日已發行股本約5%。

商湯稱，任何財政年度，根據2022年受限制股份單位計劃將予授出的B股不得超過該財年初時已發行股份的3%。