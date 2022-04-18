股份異動｜招行A股急跌 傳行長被查

招商銀行(3968)A股今日急挫，全日最低報42.78元人民幣，瀉8.6%，收市仍跌7.4%，報43.39元人民幣。早上傳出該行行長田惠宇被查的消息有關。

內地傳媒以投資者身份致電招商行總行查詢行長田惠宇是否被查、目前是否在行內等問題，據報道引述該行回應表示，「他肯定仍是行長沒有變，但有關問題暫時沒有這方面的資料，無法解答。」

據招行資料顯示，現年56歲的田惠宇，獲上海財經大學基建財務與信用專業學士，哥倫比亞大學公共管理專業碩士，高級經濟師。1998年7月至2003年7月任中國信達資產管理信託投資公司副總裁，2003年7月至2006年12月任上海銀行副行長，2006年12月至2011年3月歷任建設銀行(939)上海市分行副行長、深圳市分行主要負責人、深圳市分行行長，2011年3月至2013年 5月任建行零售業務總監兼北京市分行主要負責人、行長。2013年5月加入招行，2013年9月起任該行行長。兼任招銀國際董事長、招銀國際金融董事長、招聯消費金融副董事長、深圳市提升企業競爭力戰略諮詢委員會顧問、中國國際商會副會長、銀行業信息科技風險管理高層指導委員會委員、中國互聯網金融協會理事。

田惠宇對上一次公開露面，是1個月前招行公布去年全年業績的業績會上，該行將於本周五公布首季季績。H股上周四收報59.75元，升1.9%。