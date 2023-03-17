股價曾彈三成 CDS續飆 瑞信撲水4200億救亡

歐美金融機構連環爆煲，瑞士第二大銀行瑞士信貸(Credit Suisse)自揭內部監控具重大缺陷，並爆出流動性危機，加上最大股東沙特國家銀行(Saudi National Bank)表明拒泵水後，消息拖累瑞信周三曾瀉三成兼連日破底，環球金融股亦火燒連環船。及後為穩定市況，瑞信向瑞士央行借入500億瑞郎(約4,233億港元)，以增強流動性，並以優質資產提供為貸款提供抵押，另斥30億瑞郎回購部分高級債務證券，危機暫告緩解，昨開市初段股價曾彈逾三成。

此外，瑞信信貸違約掉期(credit default swaps，CDS)一度飆升創新高，瑞士央行出手後，其5年期CDS仍高企，昨曾升80%，報994.53基點。

繼美國矽谷銀行(SVB)後，瑞信又因流動性緊張問題震散全球金融市場，恐釀另一場金融風暴。外電引述消息指多個國家向瑞士政府施壓，要求當局出手干預。瑞士央行雖然認為瑞信的資本符合系統要求，但亦承諾必要時會出手相救提供資金援助。

沙特國家銀行董事長Ammar Al Khudairy重申，不認為瑞信需要更多資金，「瑞士央行提出的所有比率，瑞信都很好，一切都正常」。他又指，過去24小時市場的恐慌完全沒有根據。強調沒有與瑞信討論增加其持股問題，現持約9.9%股權，加上若股權超過10%，在沙特阿拉伯、歐洲或瑞士的監管機構下，都須遵守一些新規則，故不會再有新注資。

有「末日博士」之稱的魯賓尼認為瑞信是「大到不能救」，所以絕不能輕視這場危機，如瑞信發生事故，將引發系統性影響，不單是歐洲金融系統，全球金融系統都受影響。

香港證監會發言人指，正密切關注形勢發展，以評估對香港市場的影響，也會與其他金融監管機構及港交所(388)保持密切溝通。金管局回應稱，不評論個別在港營運金融機構事宜，就近期不同地區金融市場出現波動，將一直密切留意情況發展，一如既往與海外相關監管機構保持緊密聯繫。

