股價曾彈三成 CDS續飆 瑞信撲水4200億救亡

歐美金融機構連環爆煲，瑞士第二大銀行瑞士信貸(Credit Suisse)自揭內部監控具重大缺陷，並爆出流動性危機，加上最大股東沙特國家銀行(Saudi National Bank)表明拒泵水後，消息拖累瑞信周三曾瀉三成兼連日破底，環球金融股亦火燒連環船。及後為穩定市況，瑞信向瑞士央行借入500億瑞郎(約4,233億港元)，以增強流動性，並以優質資產提供為貸款提供抵押，另斥30億瑞郎回購部分高級債務證券，危機暫告緩解，昨開市初段股價曾彈逾三成。
此外，瑞信信貸違約掉期(credit default swaps，CDS)一度飆升創新高，瑞士央行出手後，其5年期CDS仍高企，昨曾升80%，報994.53基點。
繼美國矽谷銀行(SVB)後，瑞信又因流動性緊張問題震散全球金融市場，恐釀另一場金融風暴。外電引述消息指多個國家向瑞士政府施壓，要求當局出手干預。瑞士央行雖然認為瑞信的資本符合系統要求，但亦承諾必要時會出手相救提供資金援助。
沙特國家銀行董事長Ammar Al Khudairy重申，不認為瑞信需要更多資金，「瑞士央行提出的所有比率，瑞信都很好，一切都正常」。他又指，過去24小時市場的恐慌完全沒有根據。強調沒有與瑞信討論增加其持股問題，現持約9.9%股權，加上若股權超過10%，在沙特阿拉伯、歐洲或瑞士的監管機構下，都須遵守一些新規則，故不會再有新注資。
有「末日博士」之稱的魯賓尼認為瑞信是「大到不能救」，所以絕不能輕視這場危機，如瑞信發生事故，將引發系統性影響，不單是歐洲金融系統，全球金融系統都受影響。
香港證監會發言人指，正密切關注形勢發展，以評估對香港市場的影響，也會與其他金融監管機構及港交所(388)保持密切溝通。金管局回應稱，不評論個別在港營運金融機構事宜，就近期不同地區金融市場出現波動，將一直密切留意情況發展，一如既往與海外相關監管機構保持緊密聯繫。
滙控落實注資20億英鎊SVB英國
另一方面，滙豐控股(005)行政總裁祈耀年(Noel Quinn)昨在LinkedIn發文，指已落實向SVB英國注資20億英鎊(約189.9億港元)，為其提供充足的資金和流動性。他稱昨曾與SVB英國管理層會面，認為該行業務經營良好，並由一支強大團隊運作，及為很好客戶提供服務。為進一步展示對其信心並讓客戶放心，故已向SVB英國注入20億英鎊。
瑞信再引爆銀行股憂慮，拖累港股走低。恒生指數最多跌430點，至19,109點，收市仍挫335點或1.7%，報19,203點，蒸發周三升幅；國企股指數報6,482點，失77點或1.2%；恒生科技指數報3,811點，走低54點或1.4%。主板成交額1,114億元。
震散金融股 友邦瀉逾半成
金融股領跌，友邦保險(1299)全日挫4.1元或5.1%，報76.4元，拖低大市78點；滙控報53.9元，失1.3元或2.4%，拖低恒指37點，至於中銀香港(2388)亦大跌1元或3.9%，報24.9元。
歐洲照加息半厘
歐洲央行昨宣布加息0.5厘，未有因金融機構出現危機而放慢加息步伐至0.25厘，主要再融資利率加至3.5厘，邊際借貸機制加至3.75厘，存款授信額度利率加至3厘，然而，市場憂慮加息後，銀行存款壓力增加。