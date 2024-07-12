股價漲3%｜股價偷步炒 連升6日 長建謀英國上市 不涉集資

長江基建(1038)謀海外掛牌！長建昨收市後公布，正考慮在不進行任何集資的情況下，將公司股份在海外證券交易所、例如在倫敦證券交易所進行潛在第二及額外上市。長建昨股價衝高，全日報46.3元，升1.2元或2.7%，股價連升6日，累升5.3%。
長建指，不時考慮及評估不同的策略性機遇，為股東創造最大價值。目前正在考慮的機遇之一，是在不進行任何集資的情況下在海外證券交易所上市，而潛在第二及額外上市可讓公司身處不同地域的股東受惠，同時有助提升公司形象，並提供更廣闊的市場進行股份交易。但長建指，截至目前尚未就是否進行海外上市作出任何最終決定。
長建去年超過90%溢利貢獻來自亞洲以外業務，而英國業務貢獻約50%；超過90%員工更於亞洲以外地方工作。
料可吸國際資本 收購添優勢
有分析認為，若長建於英國上市，可增加國際知名度及強化國際基建投資者地位，未來若要籌集資金或安排借貸會有更好條件，而且進行收購時亦更添優勢。另外，長建亦可望獲取來自國際投資者的龐大資本，例如英國退休基金，從而長遠增加股份流通性。同時，長建在英國掛牌可促進更多金融機構對其估值進行研究，包括來自現有銀行的駐英分析師，以及新增其他熟悉基建領域的英國證劵公司；而股東亦可受惠長建股份買賣時間延長至歐洲交易時段。
目前在芸芸港股中，同時於香港及倫敦兩地掛牌的上市公司包括有中國國航(753)、大唐發電(991)、滙豐控股(005)、渣打集團(2888)等；至於同時於香港及美國兩地掛牌的上市公司包括有阿里巴巴(9988)、網易(9999)、京東集團(9618)及百度集團(9888)等。
李澤鉅股東會上曾稱香港為家鄉
長建主席李澤鉅今年5月在股東大會上曾表示，集團作為環球基建集團，以國際業務為本業，但情感上仍以香港為家鄉(home town)，對港有特別感情。他當時又指，香港作為國際金融中心，愈多國際企業及國際家族辦公室，愈能鞏固國際金融中心地位。及至本周二，李澤鉅指李氏家族會就於香港成立家族辦公室一事制度化，管理人包括友好同事及家族成員。