股價漲3%｜股價偷步炒 連升6日 長建謀英國上市 不涉集資

長江基建(1038)謀海外掛牌！長建昨收市後公布，正考慮在不進行任何集資的情況下，將公司股份在海外證券交易所、例如在倫敦證券交易所進行潛在第二及額外上市。長建昨股價衝高，全日報46.3元，升1.2元或2.7%，股價連升6日，累升5.3%。

長建指，不時考慮及評估不同的策略性機遇，為股東創造最大價值。目前正在考慮的機遇之一，是在不進行任何集資的情況下在海外證券交易所上市，而潛在第二及額外上市可讓公司身處不同地域的股東受惠，同時有助提升公司形象，並提供更廣闊的市場進行股份交易。但長建指，截至目前尚未就是否進行海外上市作出任何最終決定。