股價瀉6%｜ 騰訊分派 七成存入CCASS 美團近千億元流通股壓境

恒指昨早段最多挫406點，及後在阿里巴巴(9988)帶動下曾經倒升23點，惟收市仍挫347點或1.8%，報19,567點，連跌兩日；恒生科技指數報4,105點，跌119點或2.8%。主板成交額1,272億元，大市沽空率15.8%。港股通連續14個交易日吸資，昨滬深合共淨買額42.64億元，14日累計吸約440億元。

騰訊控股(700)分派美團(3690)作特別息在上周派送，按港交所(388)數據，上周五美團中央證券登記(CCASS)單日新增約7.07億股存倉，市值929億元，估計絕大部分為騰訊分派股份，佔整體分派約9.58億股的約73%。巨額流通股份壓境、加上放榜後遭大行集體降目標價兩大打擊下，美團昨大瀉6.3%或8.8元，至131.4元，成交額127.5億元，按日倍升，為最活躍港股；連同大跌14元或3.7%的騰訊成昨日跌市推手，兩股合力推低恒生指數132點，佔昨日近四成跌幅。

7億股上周五存倉 滙豐佔32%

按初步統計，美團上周五存倉CCASS的約7億股中，超過32%流入以散戶客較多的滙豐銀行，佔約2.28億股，其次摩根大通有逾8,870萬股存入，另外花旗銀行、渣打銀行、高盛、摩根士丹利，以及上海及深圳港股通，均有超過4千股存入，而有指昨日美團沽盤不少為摩通掛出。至於港股通昨美團買額29.5億元，沽額28.27億元，淨吸資1.23億元；騰訊港股通則明顯吸資，昨淨買額14.92億元。

騰訊南非大股東Naspers及旗下投資旗艦Prosus料可收取約2.58億股美團，集團早前已預告將美團列入「待沽」項目，目前仍未知當中多少已存倉CCASS。而市場過往普遍以高盛及大摩持倉，揣測Naspers減持騰訊的手影。

大行紛降目標價 惟續叫買

美團上周五全年業績勝預期，大行昨普遍叫買，惟在股價連跌3個月後，目標價普遍向下調整。大摩指，美團上季經調整利潤遠勝該行預期，料今年首季總收入有23.4%增長，經調整淨利潤或達12億元人民幣，不過該行以美團到店、酒店及旅遊(IHT)業務策略傾向防守為由，下調2023至2025年盈利預測9%至18%，目標價由230元，降至180元，潛在升幅37%，但維持「增持」評級。滙豐則表示，美團上季收入及EBITDA均較預期高4%及29%，並樂見集團去年自由現金流已轉正數。不過，該行認為集團為提高商戶及用戶的積極性，或會令利潤率增長放緩，因此下調2023至2024年經調整淨收益預測20%及17%，雖然預測IHT經營利潤率在2025年可增至35%，但長線經營利潤或較預期低，因此將目標價由225元，降至210元，潛在升幅近六成，但維持「買入」評級。