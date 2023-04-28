股價衝高｜國壽平保新業務價值報捷 內險季績露曙光 龍頭秤先

內險股陸續公布首季季績，周三打頭陣的中國平安保險(2318)獲大行力撐而爆升，帶動整個板塊昨造好，多間內險昨接力派成績表，繼平保後，中國人壽(2628)新業務價值亦報捷，惟兩大龍頭以外的中小內險表現則仍未見驚喜。有分析則認為，平保為行業首選。

國壽多賺18% 總投資收益升19%

國壽首季純利增加18%，至178.8億元(人民幣，下同)(約205.6億港元)，營業收入3,683.8億元，升7.2%，扣除非經常性損益後盈利179.2億元，揚18.1%。集團上季新單保費增長16.6%至1,176.69億元，首季新業務價值增速由負轉正，增長7.7%；

另外，集團上季投資收益升6.3%，至573.74億元，總投資收益529.32億元，漲18.8%，年化總投資收益率4.21%，升33個基點。至於核心償付能力充足率達147.53%，綜合償付能力充足率達210.19%，按季分別升3.94個百分點和3.41個百分點。

事實上，平保新業務價值亦在連續3年錄負數後，轉為正增長8.8%，昨因而令不少大行表示驚喜，並大幅推高股價，最多飆10.2%，收市仍漲4.65港元或9%，報56.2港元。國壽亦受帶動，在放榜前漲半成。兩股合共成交額近48億港元。

中金指，平保的股價表現較其基本因素更弱，反映市場對集團預期負面，但料在數據持續轉好後，股價有望轉好。該行將平保新業務價值增長預期上調至14%，但維持盈利預測不變，評級「跑贏大市」，目標價看86.3港元，潛在升幅高達53.6%。