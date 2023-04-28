股價衝高｜國壽平保新業務價值報捷 內險季績露曙光 龍頭秤先

內險股陸續公布首季季績，周三打頭陣的中國平安保險(2318)獲大行力撐而爆升，帶動整個板塊昨造好，多間內險昨接力派成績表，繼平保後，中國人壽(2628)新業務價值亦報捷，惟兩大龍頭以外的中小內險表現則仍未見驚喜。有分析則認為，平保為行業首選。
國壽多賺18% 總投資收益升19%
國壽首季純利增加18%，至178.8億元(人民幣，下同)(約205.6億港元)，營業收入3,683.8億元，升7.2%，扣除非經常性損益後盈利179.2億元，揚18.1%。集團上季新單保費增長16.6%至1,176.69億元，首季新業務價值增速由負轉正，增長7.7%；
另外，集團上季投資收益升6.3%，至573.74億元，總投資收益529.32億元，漲18.8%，年化總投資收益率4.21%，升33個基點。至於核心償付能力充足率達147.53%，綜合償付能力充足率達210.19%，按季分別升3.94個百分點和3.41個百分點。
事實上，平保新業務價值亦在連續3年錄負數後，轉為正增長8.8%，昨因而令不少大行表示驚喜，並大幅推高股價，最多飆10.2%，收市仍漲4.65港元或9%，報56.2港元。國壽亦受帶動，在放榜前漲半成。兩股合共成交額近48億港元。
中金指，平保的股價表現較其基本因素更弱，反映市場對集團預期負面，但料在數據持續轉好後，股價有望轉好。該行將平保新業務價值增長預期上調至14%，但維持盈利預測不變，評級「跑贏大市」，目標價看86.3港元，潛在升幅高達53.6%。
平保飆9% 富瑞重申行業首選
富瑞亦指，平保的新業務價值表現可確認為復甦出現，並認為在同業中，其股價、盈利能力及競爭優勢最被低估，重申其為行業首選，目標價68港元，評價「買入」。摩根大通亦指平保業務復甦強勁，盈利力具彈性，加上估值不貴，評級「增持」，目標價85港元。滙豐研究亦將其今年新業務價值增長上調至13%，目標價73港元，評級維持「買入」。
財險人保新華 投資收益均倒退
至於同為昨日放榜的中國財險(2328)、中國人民保險(1339)及新華保險(1336)，上季純利分別增22%至95.08億元、多2.3倍至117.21億元、上升1.1倍至69.17億元。但值得留意是，3企的投資收益均見倒退，財險大跌49.3%，至33.5億元；人保錄80.73億元，大挫51.3%；新華保險更轉蝕17.55億元。至於財險的核心償付能力更跌0.9個百分點，至201%；新華保險則增6.09個百分點，至146.62%。
3企昨在公布季績前造好，財險昨升1.1%，人保漲2.8%，新華保險則大升5.3%。