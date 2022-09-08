股價陰乾｜電能連跌15日 極超賣 港股曾失萬九 5藍籌破底

環球股匯受困高通脹及經濟疲弱陰霾，港股昨一度低見18,818點，為今年3月後再次失守萬九關，比較今年6月底高位22,449點，更是兩個半月內蒸發逾3,600點或16.2%。5藍籌昨破底，當中不乏收息股，而持續陰乾的電能實業(006)連跌日數已多達15日，累計挫11.8%，同期恒生指數跌幅為4.4%，其股息率短短15日內由5.6厘，大增至6.4厘，且已跌至近年來的極超賣水平。

收息股即使在高通脹概念下亦未能擺脫弱勢市，昨日5隻破底藍籌中，包括中華煤氣(003)及恒生銀行(011)等傳統收息股，昨分別創逾6年低及近兩年低，另外恒基地產(012)、港交所(388)及申洲國際(2313)亦見約兩年低。