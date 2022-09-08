股價陰乾｜電能連跌15日 極超賣 港股曾失萬九 5藍籌破底

環球股匯受困高通脹及經濟疲弱陰霾，港股昨一度低見18,818點，為今年3月後再次失守萬九關，比較今年6月底高位22,449點，更是兩個半月內蒸發逾3,600點或16.2%。5藍籌昨破底，當中不乏收息股，而持續陰乾的電能實業(006)連跌日數已多達15日，累計挫11.8%，同期恒生指數跌幅為4.4%，其股息率短短15日內由5.6厘，大增至6.4厘，且已跌至近年來的極超賣水平。
收息股即使在高通脹概念下亦未能擺脫弱勢市，昨日5隻破底藍籌中，包括中華煤氣(003)及恒生銀行(011)等傳統收息股，昨分別創逾6年低及近兩年低，另外恒基地產(012)、港交所(388)及申洲國際(2313)亦見約兩年低。
電能股息率未及疫情底
至於電能昨收報44.3元，距離52周低位價仍相差約7%，惟其14日RSI(相對強弱指數)已跌至約13.4的極超賣水平，超賣程度較2020年3月、新冠肺炎疫情低位時更甚，不過當年低位時股息率高逾8厘，遠高於目前的6.4厘。因此有分析估計，電能短線縱有技術反彈，但恐仍未有足夠條件止跌。
恒指5連挫 累失910點
整體大市方面，在美匯持續闖高加上內地貿易數據遜色下，恒生指數連跌5個交易日，最多挫384點，惟收市時萬九關失而得，報19,044點，跌158點或0.8%，再創半年低，累計5日失910點。主板成交額861億元，連續兩日不足900億元。
部分內房續見反彈，中國海外(688)漲1.6%為表現第二佳藍籌，龍湖集團(960)漲0.8%。表現最好藍籌為中國宏橋(1378)，全日彈1.9%。科技股則續頹，百度(9888)全日挫3.7%藍籌第二差；最大跌幅藍籌為海底撈(6862)，失4.3%。