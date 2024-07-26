股匯共振｜亞洲齊冧 恒指曾失萬七 圓匯拆倉 日股8年最重挫

日圓見資金湧入的同時，Tesla及Google母企Alphabet周三公布季績後大挫，拖累美股隔晚大瀉。昨早接力的亞洲股市亦向下走，當中日經225指數昨收市報37,869點，單日大跌1,285點，跌幅達或3.3%，連跌7日累挫8.2%，累計由今年高位已失逾一成。以昨日下跌點數計，日股創2016年6月下旬以來8年最大跌幅；以幅度計則為2021年6月後最大。

日本央行本月底將議息，外電指其將繼今年3月後再加息，並於未來數年將買債規模削半，引爆日圓拆倉恐慌加劇，日圓曾升穿152兌1美元，高見151.95。日經指數昨連挫7個交易日，以跌幅計錄逾3年來最重傷，以點數計更為８年最大跌勢；亞洲股市同受累，港股3連挫昨一度失守萬七關。

日圓高見5.1算 港股3個月低

截至本港時間昨晚10時半，日圓升幅稍收歛，報153.46兌1美元；兌港元則曾升穿5.1算，及後報每百日圓兌5.07港元。

中港股亦齊走低，恒生指數昨低見16,964點，創約3個月低，收市報17,004點，大跌306點或1.8%，連跌3日累失3.6%及631點。國企股指數跌125點或2.1%，報6,016點；恒生科技指數報3,421點，失69點或2%。主板成交額1,057億元。A股上證綜合指數昨則失0.5%，至2,886點。

近47億北水撤退 八成沽ETF

北水連續兩日走資，且套現手影愈見兇狠。昨滬深港股通合共淨沽出46.61億元，較周三走資7,500萬元，按日勁升61倍。指數買賣基金(ETF)又成北水套現目標，盈富基金(2800)淨流出21.17億元，恒生中國企業(2828)走資7.45億元；南方恒生科技(3033)淨沽近10億元，合共涉38.6億元，三大ETF的走資額已佔整體83%。