股壇金手指退任！謝清海調任惠理榮譽主席 轉任非執董

惠理集團(806)公布，董事會聯席主席、聯席首席投資總監兼執行董事謝清海已調任為非執行董事，並獲委任為公司榮譽主席。董事會聯席主席兼執行董事林向紅已調任為董事會主席。 現年 70 歲 擁 35 年投資經驗 現年70歲的謝清海有「股壇金手指」之稱，曾擔任財經記者，1993年2月與合夥人葉維義共同創辦惠理，並一直管理公司的業務，於九十年代始出任惠理的首席投資總監及董事總經理，負責公司的基金及業務運作。2007年成功領導惠理於香港聯交所主板上市，使集團成為首家在香港上市的資產管理公司，2016年8月獲馬來西亞檳城州政府元首封賜拿督斯里。謝清海擁有逾35年的投資經驗，被譽為亞洲及其他地區價值投資先驅之一。

目前謝清海持有惠理約2.5億股，及185.5萬股認股權。惠理指，感謝謝清海多年來的領導，並期待彼於新職位上繼續給予支持和指導。

廣發証券副董事長林向紅接任 至於林向紅54歲，自2017年4月起任廣發証券(1776)副董事長，2007年2月至2017年4月任廣發控股總經理。林向紅1992年畢業於南開大學，獲得經濟學學士學位，1997年獲得暨南大學工商管理碩士(MBA)學位，2017年獲得香港科技大學高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。林向紅有權收取袍金450萬元，此外有權參加年終酌情花紅計劃。於獲委任為董事會主席第一個完整年度，她將有權獲得500萬元的保證花紅。

惠理今日收報1.49元，跌0.04元或2.6%，市值27.2億元。