股市反彈｜傳中央2萬億救市 擬設基金入市A股

中港股2024年開局呈明顯弱勢，在中港股周一再失守指數重要關口之際，昨即傳出中央計劃豪擲2萬億元人民幣救市，計劃透過設立平準基金，以主要來自境外的機構資金入市A股，最快本周公布。消息將頹喪的中港股喚醒，恒生指數一度飆555點，A股亦彈0.5%。高盛相信，政策若落實有助提振股市，並料大市超跌或出現熊市反彈。
境外機構掃貨 限險企淨沽出
《彭博》引述消息指，內地正考慮推出多項措施以穩定資本市場，當中包括設立2萬億元人民幣的股市平準基金，透過境外機構資金由滬股通及深股通流向A股；同時，又考慮通過中國證券金融股份公司或中央匯金等，向A股投放3,000億元人民幣境內資金。消息又指，相關官員仍在考慮其他方案，如果獲得最高領導人批准，最快本周可出台，惟計劃仍有變數，未有最終定案。
平準基金指政府透過特定機構法定建立的基金，主要對股市進行逆向操作，以防止大市暴升或暴跌，以穩定市場。
同時，昨亦再傳出內地監管機構在本周一向兩間國有保險公司作出窗口指導，禁止其淨賣出股票，為險企首次收到相關指導，以往通常為公募基金接到限制。
恒指彈392點 北水撤 沽空加劇
中港股昨齊齊反彈，恒指一度高見15,516點，收市報15,353點，彈392點或2.6%；恒生科技指數跑贏，報3,147點，升112點或3.7%。主板成交額再增至1,241億元。A股則由跌轉升，滬指收報2,770點，漲0.5%。
不過北水卻趁升市套現，滬深港股通合共淨流出53.2億元，盈富基金(2800)淨走資26.35億元，南方恒生科技ETF(3033)亦淨沽5.9億元。大市沽空率亦進一步升至22.5%。
高盛：若落實正面作用大
高盛首席中國股票策略分析師劉勁津表示政策正面，除了因為入市規模較2015年高，亦由於涉及沽美元資金買入人民幣資產，對匯率亦有支持，惟最終托市力度還看當局實施情況。該行首席亞太策略師慕天輝(Timothy Moe)亦對外電指看好內地股市，指市況已反映大量利淡因素，有機會出現逆勢反彈。