股市反彈｜傳中央2萬億救市 擬設基金入市A股

中港股2024年開局呈明顯弱勢，在中港股周一再失守指數重要關口之際，昨即傳出中央計劃豪擲2萬億元人民幣救市，計劃透過設立平準基金，以主要來自境外的機構資金入市A股，最快本周公布。消息將頹喪的中港股喚醒，恒生指數一度飆555點，A股亦彈0.5%。高盛相信，政策若落實有助提振股市，並料大市超跌或出現熊市反彈。

境外機構掃貨 限險企淨沽出

《彭博》引述消息指，內地正考慮推出多項措施以穩定資本市場，當中包括設立2萬億元人民幣的股市平準基金，透過境外機構資金由滬股通及深股通流向A股；同時，又考慮通過中國證券金融股份公司或中央匯金等，向A股投放3,000億元人民幣境內資金。消息又指，相關官員仍在考慮其他方案，如果獲得最高領導人批准，最快本周可出台，惟計劃仍有變數，未有最終定案。